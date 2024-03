Esquerra i PSOE acorden “congelar” la taula de diàleg fins passades les eleccions

ERC i PSOE han pactat no reunir la taula de negociació entre el Govern central i la Generalitat fins després del cicle electoral, marcat per les eleccions al Parlament del 12 de maig i les europees del 9 de juny. Ambdós parts coincideixen en el fet que no té sentit forçar ara una reunió d’aquest òrgan de negociació bilateral, en plena precampanya i amb la destinació de qui ocuparà el Palau en l’aire. L’acord firmat entre ERC i PSOE per investir Pedro Sánchez inclou que la taula havia de tornar a reunir-se abans que acabés el primer trimestre del 2024 (és a dir, la setmana que ve com a molt tard).

Des de l’Executiu català insisteixen que no volen cap reunió que només sigui “una foto”, i que en aquests moments no hi ha cap acord tangible nou, una vegada aprovada la llei d’amnistia. Les dos formacions van assenyalar que durant aquest temps s’han reunit de forma “discreta i periòdica” en l’espai entre els partits per avançar en la situació política des de l’acord d’investidura amb un “mecanisme internacional” que ha seguit les seues negociacions.La continuïtat d’aquest espai dependrà del resultat de les urnes. El president en funcions, Pere Aragonès, va aprofitar ahir l’ocasió per carregar contra els seus rivals polítics afirmant que només la seua continuïtat al capdavant de la Generalitat podria garantir que aquesta taula continuï donant fruits, i va assegurar que, per a ell, ni PSC ni Junts no seran els partits que millor representin els interessos catalans. “No els representarà qui exercirà com a delegat de la Moncloa, ni qui durant molt temps ha estat desconfiant d’aquesta negociació a la qual ara, a última hora, s’apunta”, va asseverar.Així mateix, Aragonès va tornar a descartar la proposta de llista unitària llançada dijous per l’expresident Carles Puigdemont, alhora que va defensar que aquest es pugui presentar a les eleccions catalanes “amb tota llibertat”.Sobre la candidatura de Puigdemont es va pronunciar també el president del Govern central, Pedro Sánchez, que va considerar que l’expresident té dret a “presentar-se per tercera vegada a les eleccions” i dir que “continuarà amb el procés”. En aquest sentit, va apuntar, que els catalans també tenen dret a “decidir amb el seu vot girar full i apostar per una Catalunya que miri cap endavant”, amb un candidat–amb referència a Salvador Illa– que “es dediqui a les coses” i a la millora dels serveis públics.Per la seua part, Junts va nomenar els caps de llista a totes les províncies catalanes. Puigdemont ho serà per Barcelona. L’alcaldessa d’Isona, Jeannine Abella, ho serà per Lleida, com ja va avançar SEGRE. El diputat Salvador Vergés ho serà per Girona i la que va ser portaveu de la formació, Mònica Sales, per Tarragona. Els candidats van ser ratificats per la sindicatura electoral del partit després de ser els únics a presentar-se.

PP i Cs trenquen les negociacions per a una llista única

PP i Cs van confirmar ahir la ruptura de les negociacions per anar junts a les eleccions catalanes del 12 de maig i les europees del 9 de juny, un fracàs que va acabar amb la dimissió del secretari general del partit taronja, Adrián Vázquez, que havia liderat aquestes converses. L’avenç electoral a Catalunya havia obert una intensa negociació entre ambdós formacions per explorar la possibilitat de presentar-s’hi conjuntament. Els populars, que presumeixen d’haver incorporat aquests anys “més de 200” dirigents taronges, van deixar clar des del primer moment que aquesta integració seria sota les seues sigles. Després de vuit intensos dies de contactes, la negociació havia encallat en les últimes hores, sobretot després de les declaracions públiques del líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, reticent a integrar-se al PP i diluir-se dins de les sigles del partit d’Alberto Núñez Feijóo.Després del desacord amb el PP, Ciutadans va acordar presentar-se en solitari tant en les eleccions catalanes com a les europees, i celebraran un procés de primàries per elegir els seus dos candidats. En paral·lel, el coordinador del partit, Carlos Pérez-Nievas, assumirà de forma interina la secretaria general, després de dimitir Vázquez.

Nova reunió per renovar el Poder Judicial

El comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, ha citat dimecres vinent a Madrid el ministre de Presidència, Félix Bolaños, i el vicesecretari d’Acció Institucional del PP, Esteban González Pons, per continuar les negociacions sobre la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Aquesta serà la quarta reunió de l’Executiu i el PP amb mediació per provar de resoldre el bloqueig de la renovació d’aquest òrgan, el mandat del qual porta més de cinc anys caducat.

Comissió per analitzar l’amnistia al Senat

El Senat va constituir ahir la Comissió creada específicament per tramitar la proposició de llei d’Amnistia, en la qual el PP tindrà majoria absoluta, amb el senador madrileny Pío García Escudero com a president d’aquest grup de treball. Aquesta comissió, feta a mida pels populars, ha d’analitzar la “legalitat” de la mesura.

Puig demana repetir a les llistes de Junts

L’exconseller de la Generalitat Lluís Puig ha demanat a Junts formar part de les llistes electorals per a les eleccions catalanes: “Tinc ganes de poder trepitjar el Parlament.”

Albiach, única a les primàries dels comuns

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha estat l’única candidata que s’ha presentat a les primàries de la formació per encapçalar la llista a les eleccions catalanes del 12 de maig. Té fins avui per presentar els avals.

En marxa els grups de treball de Rodalies

Generalitat i Govern central van constituir ahir a Madrid els set grups de treball tècnic acordats per desplegar el traspàs de Rodalies. L’objectiu és definir els fulls de ruta per fer-lo efectiu.