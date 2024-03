Les autoritats donen per morts els sis desapareguts a Baltimore

Brawner Builders, l’empresa de construcció que dona feina als treballadors del pont de Baltimore, va donar ahir per mortes les sis persones desaparegudes després que es col·lapsés l’estructura després de l’impacte d’un vaixell portacontenidors: dos mexicans, un salvadorenc, un hondureny i dos guatemalencs.

Després d’això, la Guàrdia Costanera nord-americana va anunciar que suspenia les operacions de recerca i rescat dels sis desapareguts, a causa del temps transcorregut des que es va esfondrar el pont i les temperatures de l’aigua. “No creiem que en trobem cap d’ells amb vida”, va declarar el contraalmirall Shannon Gilreath, amb referència a la recuperació de persones desaparegudes.

La tripulació del portacontenidors Dali va emetre un missatge d’alarma abans de col·lidir contra el pont Francis Scott Key, que es va acabar col·lapsant, la qual cosa va permetre tallar el trànsit i que només hi hagués vuit vehicles sobre l’estructura quan aquesta es va ensorrar.En el moment de l’ensorrament hi havia vuit persones travessant el pont, dos de les quals van ser trobades amb vida al riu i traslladades a un hospital. Per la seua part, el secretari de Transport dels Estats Units, Pete Buttigieg, va advertir que el Govern federal examinarà si alguna de les empreses involucrades en el vaixell és d’alguna manera responsable d’aquest sinistre.Fruit de l’impacte, el principal pont de Baltimore està ara destruït i el trànsit fluvial ha quedat completament tancat. Buttigieg va reconèixer que no se sap ni tan sols el termini per recuperar una mínima normalitat, ja que “no és un tema simple”. “No només necessitem que els vaixells entrin, també que els que eren [al port] puguin sortir”, va explicar.El governador de Maryland, Wes Moore, tampoc va voler marcar horitzons temporals, si bé va recalcar que la reobertura de la zona és una prioritat, ja que en depenen 15.000 llocs de treball directes i 140.000 d’indirectes. El port mou “uns 51 milions de tones de mercaderia estrangera”, la qual cosa el converteix en el més important dels Estats Units en aquest àmbit.