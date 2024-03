Nou revés al català a l'ajuntament de Palma

PP i Vox avancen en la voluntat d’eliminar el requisit de català per treballar a l’ajuntament de Palma. Ahir van aprovar al ple municipal que el consistori, governat en solitari pels populars amb el suport de Vox, analitzi abans de l’1 de juliol una relació de llocs de treball en els quals aquesta llengua pugui deixar de ser un requisit per considerar-se només com a mèrit. La iniciativa, impulsada per Vox, va tirar endavant amb el suport del PP, mentre que els socialistes, MÉS per Palma i Podem hi van votar en contra. La proposta va tirar endavant amb els onze vots del PP i els sis de Vox, mentre la van rebutjar el PSOE (8), MÉS (3) i el Grup Mixt (1).

El ple de l’ajuntament també va ratificar canviar el domini del web del consistori de palma.cat a palma.es, i es farà una versió en castellà de tota la normativa de l’ajuntament, així com de totes les publicacions que aquest faci a les xarxes socials.Encara que Vox i els populars van votar a favor de la iniciativa, cada partit va fer servir paraules molt diferents a l’hora de referir-se a les seues polítiques lingüístiques. Mentre el PP va apostar per “regular” el requisit del català a l’ajuntament, els de Santiago Abascal van advocar per “eliminar-lo”. El portaveu de Vox al consistori, Fulgencio Coll, va afirmar que “no vull obstacles per a la gent que arriba de fora” i va advertir que “no permetrem l’apartheid del castellà”.Per la seua banda, la tinent d’alcalde popular Mercedes Celeste va negar que la iniciativa tingui l’objectiu d’“eliminar” el requisit del català i va defensar que, “en alguns treballs en els quals no hi hagi cap contacte amb el ciutadà, valorarem si pot passar a ser un mèrit”.D’altra banda, els socialistes, MÉS per Palma i Podem van mostrar el seu rebuig a la iniciativa i van assegurar que “trenca amb el consens social dels últims quaranta anys”. La portaveu dels socialistes, Rosario Sánchez, va titllar de “vergonya” la proposició de Vox, mentre que els grups de MÉS i Podem van assegurar que és “il·legal”.