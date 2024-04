El segon temporal en tres dies arranca palmeres i engoleix platges a Catalunya

El segon temporal de mar en tres dies a Catalunya, amb onades de més de tres metres especialment a la costa central i la Costa Brava, va deixar de nou nombroses platges sense sorra. Calonge, al Baix Empordà, va ser una de les localitats més afectades, amb part del passeig marítim de Sant Antoni destrossat. L’ajuntament va acordonar la zona de Torre Valentina, on el temporal va arrancar cinc palmeres de grans dimensions, i va tallar l’accés a peu a Monestrí, “per afectació de l’estructura del passeig”. El regidor de Platges, Raoni Molina, va considerar que “la situació és límit”, va dir que demà valoraran “les actuacions immediates que cal fer per protegir el passeig” i va reclamar que es desencalli el projecte per construir nous espigons.

Així mateix, l’aigua va pujar fins a fregar el passeig marítim a Sitges i les populars casetes del Garraf i també va fer pràcticament desaparèixer la plaça de Gavà. Per la seua banda, grups de surfistes no van dubtar a entrar a l’aigua per aprofitar les ones. A la ciutat de Barcelona, el mar va engolir bona part de la platja de Sant Sebastià i es va agreujar la situació de la zona que ja havia quedat descalçada aquest dijous passat. Es van registrar onades de més de cinc metres a la boia del port de Barcelona.