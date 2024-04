Enxampada una dona que operava com a taxista sense llicència a Salou

El vehicle que s'utilitzava com a taxi sense llicència ha estat immobilitzat i retirat per la grua municipal de SalouAjuntament de Salou

La Policia Local de Salou ha interceptat aquest dimecres una conductora que operava com a taxista sense llicència. El servei s'anunciava a través d'internet com una opció de transport de persones, però no comptava amb les autoritzacions pertinents. Ha estat un agent de paisà qui ha alertat d'una situació anòmala i posteriorment, agents uniformats han immobilitzat el vehicle en un control de trànsit. La infractora, d'uns 40 anys, s'exposa a una multa que oscil·la entre els 300 i els 4.000 euros. La intervenció s'emmarca en una estratègia policial més àmplia per garantir que tots els serveis de transport de viatgers es realitzin dins la legalitat, competència regulada i seguretat establerta per la normativa.