El PP imposa la seua majoria al Senat per reprovar Bolaños

El ple del Senat va aprovar ahir la reprovació del ministre de Justícia, Félix Bolaños, per la seua “falta de respecte institucional” i per “tergiversar de manera contumaç” l’informe sobre la llei d’amnistia elaborat per la Comissió de Venècia, l’òrgan consultiu del Consell d’Europa. La iniciativa va tirar endavant gràcies a la majoria absoluta del PP i els suports de Vox i UPN, mentre que el Govern i els seus socis parlamentaris ho van rebutjar. El text assenyala Bolaños per haver “filtrat” l’esborrany de l’informe i per haver manifestat en una entrevista que la sobirania recau més en el Congrés que en el Senat. El titular de Justícia s’ha convertit en el segon ministre reprovat en aquesta legislatura, després que el ple fes el mateix al febrer amb Fernando Grande-Marlaska. PSOE, ERC i Junts van acusar el Partit Popular d’utilitzar el Senat com a “arma llancívola”.

D’altra banda, l’esborrany de l’informe que els populars han fet a la Cambra per avaluar l’impacte autonòmic de l’amnistia conclou que aquesta norma és inconstitucional i “deixa desprotegit l’Estat autonòmic” a l’assentar “un precedent molt perillós” per a la seua pròpia supervivència. La llei serà aprovada al Congrés malgrat l’oposició del Senat.En un altre ordre de coses, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va afirmar que l’actual classe política a Espanya és “la pitjor de tota la democràcia”, incloent el seu propi partit. “Cada un té les seues responsabilitats. Òbviament, no és el mateix ser al Govern que a l’oposició. Però no me n’excloc”, va concloure.