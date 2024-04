Estrasburg condemna Suïssa per la seua inacció contra el canvi climàtic

El Tribunal d’Estrasburg ha obert una via innovadora en la seua jurisprudència al considerar que es poden demanar comptes a un estat per inacció i per no aplicar polítiques per atenuar el canvi climàtic. En aquest sentit, el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va condemnar ahir Suïssa per violar els drets fonamentals de la població amb les seues polítiques climàtiques.

La sentència permet exercir una pressió més gran sobre els governs per posar fi a l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, que provoquen un augment de la temperatura a nivell global. Segons la sentència, Suïssa ha estat trobada culpable de violar els drets a la vida familiar de les demandants, un grup de més de 2.000 dones suïsses agrupades sota el nom de KlimaSeniorinnen.La cort va rebutjar, tanmateix, el cas presentat contra França, així com una tercera demanda d’un grup de joves portuguesos, que acusaven una trentena de països per la seua implicació en l’escalfament global per defecte de forma. Ara, el tribunal ha assenyalat que Suïssa ha fracassat a l’hora de complir les seues obligacions per aturar el canvi climàtic, la qual cosa obre la porta a la presentació de més casos d’aquest tipus davant de la Justícia.

Les KlimaSeniorinnen al·legaven que el Govern suís havia incorregut en una violació del seu dret a la vida ja que les dones d’edat avançada tenen una probabilitat més gran de morir en cas que es produeixin onades de calor. Així, van argumentar que Suïssa no estava prenent les mesures necessàries per evitar el sobreescalfament. La decisió del tribunal, que va ser presa davant de la presència d’algunes de les demandants a Estrasburg, estableix que la crisi climàtica està vinculada a una crisi de Drets Humans. Segons el TEDH, les autoritats suïsses no han reaccionat a temps per prendre les mesures necessàries que permetin posar sobre la taula una estratègia coherent per retallar les emissions d’aquest tipus de gasos. En aquest sentit, ha resolt a més que les demandants no disposaven de vies legals apropiades al seu país per resoldre el cas a nivell judicial en territori suís.