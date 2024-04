Turull: “El 12M, un plebiscit de Puigdemont o Sánchez”

El secretari general de Junts, Jordi Turull, va plantejar ahir que les eleccions catalanes del 12 de maig són un “plebiscit de Puigdemont o Sánchez” i va reivindicar el lideratge de l’expresident i candidat de Junts.

“El 12 de maig és un plebiscit sobre si decidirem des de Catalunya o ens decidiran des de fora de Catalunya”, va declarar després d’un acte amb la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) celebrat a Girona.Turull va assegurar que la gent a Catalunya necessita “un lideratge, algú que parli de tu a tu amb el Govern central, algú que no amagui els problemes per postureig” i, segons ell, aquest lideratge l’encarna Puigdemont. També va titllar d’“electoralistes” les crítiques de Govern, comuns i CUP per la querella de l’informe sobre Cristina Casol i va defensar la querella per “preservar el bon nom” de Junts.Per la seua part, el president de la Generalitat en funcions i candidat a la reelecció, Pere Aragonès, va expressar la seua desconfiança cap a Junts perquè “a la primera dificultat van abandonar el Govern” i va criticar els projectes del candidat del PSC, Salvador Illa, i de Carles Puigdemont. “No ens poden merèixer la confiança els que a la primera dificultat van abandonar el Govern”, va defensar el president en l’acte Festa de la República a l’Arc de Triomf a Barcelona.Aragonès va dir que Junts va optar “per una prioritat de partit” en els moments complicats en comptes de prioritzar Catalunya, perquè, segons ell, defensaven la confrontació davant de la negociació.

Illa: “No vull un Govern de vetos, no vull vetar ningú”

El candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, va defensar ahir una Generalitat sense vetos, ja que prefereix “allargar la mà” després dels comicis del 12 de maig. “No vull un Govern de vetos, no vull vetar ningú, vull allargar la mà”, va reivindicar el socialista en declaracions als mitjans a Igualada.Segons el seu parer, la fórmula per avançar és la col·laboració entre les administracions i amb la ciutadania, i “col·laborant s’aconsegueixen moltes més coses que confrontant”, a més de prioritzar els acords per sobre dels vetos.Per la seua part, la candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, va deixar clar que la seua formació no comparteix el projecte de Junts i va tancar la porta a aliances postelectorals que incloguin aquesta formació en l’equació. “Si és per nosaltres, Junts estarà fora del Govern; va contra el model que defensem”, va dir.