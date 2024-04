Els lletrats del Congrés rebutgen que es retiri la llei d'amnistia

Els lletrats del Congrés han elaborat un informe, que avui votarà la mesa, en el qual rebutgen la petició del Senat –on el PP té majoria absoluta– de retirar i anul·lar la tramitació de la llei d’amnistia. La Cambra Alta va impulsar aquesta iniciativa al considerar que l’avantprojecte de la norma és una “reforma encoberta de la Constitució”, però els lletrats consideren que el Congrés va actuar “en l’exercici constitucional i reglamentari de les seues atribucions” i acusa el Senat de pretendre “assumir funcions de fiscalització del seu funcionament intern” que només corresponen al Tribunal Constitucional.

En aquest sentit, demana als senadors que “desisteixin” de mantenir el conflicte institucional plantejat advertint que no pot utilitzar aquest conflicte de competències per paralitzar el projecte de llei i saltar-se l’obligació de tramitar la norma. Adverteix que això “suposaria un artifici per evitar complir la seua obligació constitucional i suplantar el Congrés”. Basant-se en sentències del TC, els serveis jurídics recalquen que les votacions que es produeixen a la Cambra en el marc del procediment legislatiu “no són objecte idoni” d’un conflicte d’atribucions, i que si el Senat entén que la usurpació de les seues competències es va produir quan la mesa del Congrés va admetre a tràmit al novembre la controvertida proposició de llei del PSOE, hauria hagut de presentar llavors aquest conflicte. Així mateix, afirma que aturar una iniciativa d’aquesta forma, segons el TC, limitaria els drets a la participació política i suposaria una “lesió” als drets de tots els diputats.Per tant, segons l’informe dels lletrats, aplicar el criteri del Senat suposaria “ignorar el dret dels parlamentaris, tant diputats com senadors, en la tramitació de les iniciatives per les vies constitucionals i reglamentàriament establertes, i a la seua aprovació per les majories requerides en cada cas”. Per tant, segons els lletrats, “el Congrés ha exercit les seues atribucions en els termes constitucionals i reglamentaris establerts”, i una vegada es va aprovar el text en ple, li toca al Senat “seguir amb la tramitació en els termes establerts”.