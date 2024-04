Detingut un psicòleg per violar sis pacients a Reus

Els Mossos d’Esquadra van detenir divendres sobre les 12.30 del migdia un psicòleg de 55 anys per presumptament haver abusat sexualment de sis de les seues pacients al centre en el qual treballava ubicat a Reus. Segons va avançar la Cadena SER, l’home hauria estat denunciat de manera col·lectiva per sis noies que havien passat per la seua consulta i que haurien patit presumptes abusos sexuals durant el període en què les va tractar. L’home s’aprofitava de l’estat de vulnerabilitat de les víctimes i, amb l’excusa d’establir una relació de confiança, les enganyava i manipulava per anar un pas més enllà i poder-hi mantenir relacions sexuals, sobrepassant els límits professionals entre un psicòleg i el seu pacient. Aquests abusos s’haurien produït durant diversos anys i s’havien mantingut en secret fins que sis víctimes han unit forces per fer-ho públic i denunciar-lo als Mossos.

Després de passar a disposició del Jutjat d’Instrucció 3 de Reus, en funcions de guàrdia, el magistrat va decidir ahir deixar-lo en llibertat provisional, malgrat que va acordar una ordre d’allunyament i incomunicació respecte de les víctimes denunciants. Segons s’extreu de fonts judicials, el jutge va prendre aquesta decisió després de les diligències practicades arran de l’atestat policial i manté la causa oberta per delictes d’agressió sexual. A més a més, es va trasllar al Col·legi de Psicòlegs de Catalunya perquè adopti les mesures corresponents respecte al denunciat.Per un altre costat, la Guàrdia Civil va detenir aquesta setmana onze persones com a presumptes autores d’un suposat delicte relatiu a la prostitució i explotació sexual, blanqueig de capitals, pertinença a grup criminal i agressió sexual a una menor d’edat al municipi d’Isla Cristina, a Huelva. Entre els detinguts, a més dels components del grup criminal, es troben aquells clients que haurien consumit els serveis sexuals de la menor. L’operació es va iniciar l’any passat després de detectar-se una explotació sexual a una menor de quinze anys.