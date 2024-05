Maten a trets un home en ple carrer i a la llum del dia a Barcelona

Un home va morir ahir a la tarda a trets en ple carrer al barri del Besòs de Barcelona, que està al districte de Sant Martí.

Segons va avançar El Caso i van confirmar fonts de la investigació, al voltant de dos quarts de sis de la tarda, els serveis d’emergències van rebre l’avís que s’estaven produint trets a la confluència de la rambla Prim i el carrer Llull, a prop de la parada del metro de Maresme-Fòrum i del parc del Fòrum, on aquests dies se celebra la Feria de Abril.Fins al lloc es van desplaçar efectius policials i també del SEM. Quan van arribar a la zona, el suposat autor dels trets ja havia fugit i hi havia un home ferit per arma de foc. El SEM el va intentar salvar, però va acabar morint.El del districte de Sant Martí és el segon crim que ha tingut lloc a la ciutat de Barcelona durant aquesta setmana. Dimecres passat, 1 de maig, un home jove, d’entre vint i vint-i-cinc anys, va morir després de rebre un fort cop al cap durant una baralla a la plaça del Mar, al barri de la Barceloneta.Per una altra banda, la Policia Nacional va detenir ahir un home després de la mort violenta d’una dona d’uns quaranta anys a Saragossa. No s’està investigant com un cas de violència de gènere.