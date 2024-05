Ucraïna deté dos coronels en una trama russa per matar Zelenski

El Servei de Seguretat d’Ucraïna (SBU) ha detingut dos coronels del departament de Protecció Estatal per la seua suposada implicació en una trama russa per matar el president, Volodímir Zelenski. L’SBU va assenyalar ahir que aquestes dos persones participaven en l’esmentat complot orquestrat pel Servei Federal de Seguretat (FSB) de Rússia filtrant informació i que un d’ells va ser descobert viatjant a diferents parts d’Ucraïna per rebre explosius i informació del seu contacte a Moscou.

Al costat de Zelenski, l’SBU afirma que entre els objectius de Rússia es trobava també el responsable del Servei de Seguretat, Vasili Maliuk, i el cap d’Intel·ligència del ministeri de Defensa, Kirilo Budànov.Per la seua banda, el líder rus, Vladímir Putin, es va atansar ahir una mica més als tsars al prendre possessió com a president per un cinquè mandat de sis anys, encara que el seu futur polític i el del seu país dependrà en gran manera del desenllaç de l’actual guerra a Ucraïna.Amb la mà dreta sobre un exemplar de la Constitució, que va reformar el 2020 per eliminar l’obstacle legal que li impedia seguir en el poder, Putin va jurar “protegir la sobirania i la independència, la seguretat i la integritat de l’Estat, servir fidelment el poble”.Així mateix, va oferir diàleg a Occident en matèria de seguretat i estabilitat estratègica, encara que va defensar la creació d’un nou ordre mundial després de ser investit per a un cinquè mandat al capdavant del Kremlin. Contra tot pronòstic, els EUA i els països de la UE van ser convidats a la cerimònia d’investidura al Gran Palau del Kremlin, encara que tots van rebutjar la invitació, tret de França, Grècia, Malta i els prorussos Hongria i Eslovàquia.