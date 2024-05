Vilalta destaca les inversions i el reconeixement d'Aran

La cap de llista d’ERC per Lleida, Marta Vilalta, va assegurar ahir durant la seua visita a la Val d’Aran que amb el seu partit al capdavant de la Generalitat “Aran ha tingut el reconeixement institucional i econòmic que es mereix”. Va recordar que l’any passat el Govern va destinar a Aran 33 milions d’euros d’inversió “per poder desplegar les millors polítiques per a la gent i el seu benestar i per garantir drets i oportunitats als aranesos i araneses”. També va lamentar que la no-aprovació dels pressupostos de Catalunya, que ha propiciat aquest avanç electoral, “per culpa de la irresponsabilitat d’alguns grups polítics ha suposat una pèrdua de 3,5 milions d’euros per a Aran”, que es va comprometre a recuperar “com més aviat millor i materialitzar un nou sistema de finançament”.

La candidata republicana també va destacar l’aposta del seu govern per la defensa de la llengua aranesa i va remarcar que “cal fer tot el possible per protegir-la, conscients com som de la seua situació de fragilitat”. Va recordar que han destinat esforços per a la creació i difusió de continguts educatius en aranès i que “gràcies a la nostra força negociadora a Madrid” han aconseguit que es pugui utilitzar en els debats del Congrés dels Diputats. En un altre ordre de coses, Vilalta va defensar tambñe que l’aprovació de l’Estatut del Municipi Rural és clau “per garantir serveis bàsics”. Va afegir que en habitatge “hem actuat regulant els lloguers de temporada amb la qualificació de Vielha e Mijaran com a àrea tensionada”.