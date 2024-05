Un home es crema a l'estil bonze al carrer a Burgos després de discutir amb la seua ex

Un home es va calar foc a si mateix ahir en ple carrer a Burgos, poc abans de les tres de la tarda, i va haver de ser traslladat a un centre hospitalari juntament amb la seua exparella per ser atesos per les cremades que ambdós van patir.

Fonts de la Policia Nacional indiquen que l’individu, de nacionalitat nepalesa i d’uns 40 anys, havia acudit al domicili de la seua ex i, després d’una discussió amb ella, aquest hauria fet explotar una bossa de gasolina sobre el cap per posteriorment calar-se foc, per motius que s’investiguen. Un comerciant de la zona va acudir ràpidament al lloc dels fets amb un extintor i, amb altres vianants que van intentar sufocar les flames amb ajuda de les seues peces, van aconseguir apagar el foc. Els equips d’emergència van traslladar l’home a l’Hospital de Burgos, on continuava ingressat en estat molt greu. L’exparella de l’home, que estava present en el moment del succés, també va resultar ferida amb cremades i igualment va haver de ser traslladada a l’hospital. Segons el Diari de Burgos, la víctima portava un ganivet.