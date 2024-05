El Constitucional rebutja el recurs de víctimes del 17A

El Tribunal Constitucional (TC) va acordar ahir no admetre el recurs dels pares del nen de 3 anys mort a la Rambla de Barcelona en l’atemptat del 17 d’agost del 2017, que reclamava aclarir tots els detalls que encara es desconeixen sobre l’atac jihadista a Barcelona i Cambrils, i obre la porta als afectats a portar el cas davant d’Estrasburg. La família del nen, vinculada a Llimiana, va presentar un recurs d’empara contra la sentència de l’Audiència Nacional al considerar que s’havia vulnerat el seu dret a saber tota la veritat darrere dels atemptats, en els quals van morir 16 persones i 130 més van resultar ferides.

El tribunal de garanties va justificar la decisió assegurant que no aprecia en el recurs de la família “l’especial transcendència constitucional que, com a condició per a la seua admissió, es requereix”. Els lletrats exhaureixen així la via judicial a Espanya i ara poden portar l’assumpte al Tribunal Europeu de Drets Humans perquè es pronunciï en aquest sentit.El pare del nen, Javier Martínez, va lamentar ahir a les seues xarxes socials que “no importa gens la vida de les persones que viuen a Catalunya”. “Som de segona o tercera categoria”, va afegir, abans d’avançar que acudiran a la justícia europea per “trobar la veritat”, un “dret reconegut pel Tribunal Europeu de Drets Humans”.El Tribunal Suprem va desestimar al novembre la petició de nul·litat del judici i va rebutjar que s’hagi vulnerat el dret de les víctimes a conèixer la veritat. També va descartar la conjectura que l’imam de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, continuï viu, i va rebutjar la vinculació d’aquest amb els serveis secrets de l’Estat.A més, l’Alt Tribunal va rebaixar de 8 anys de presó a un i mig la pena per a un dels condemnats pels atacs, i va ratificar les condemnes de 36 i 43 anys de presó imposades per l’Audiència Nacional per als dos principals processats. També va desestimar les suposades violacions de drets fonamentals que aquests havien denunciat.