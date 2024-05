Crítiques sindicals de Mossos al nomenament de Sallent

El sindicat SAP-FEPOL ha qüestionat la “imparcialitat” del Govern de la Generalitat en l’elecció d’Eduard Sallent com a major dels Mossos, en un concurs que es va resoldre divendres a la tarda, quaranta-vuit hores abans de les eleccions al Parlament de Catalunya.

La portaveu del sindicat, Imma Viudes, va voler deixar clar que la formació no qüestiona la idoneïtat del candidat, pel qual s’ha decantat el departament d’Interior, però sí “la forma i el moment” de la convocatòria. “És un fet inaudit que dos dies abans de les eleccions s’hagin apressat a fer pública la resolució”, va opinar Viudes, que va considerar que aquest fet “debilita la institució i el mateix candidat, que sempre serà qüestionat per la forma com s’ha elegit”.Per la seua part, Uspac va considerar “de traca i mocador” que s’hagi anunciat el nomenament de Sallent a 48 hores de les eleccions catalanes. Fonts del sindicat policial han manifestat sentir-se “farts” d’estar polititzats per uns partits que “només” utilitzen la policia catalana per “salvaguardar les seues cadires”.

Diversos sindicats han impugnat les bases de la convocatòria al Jutjat Contenciós Administratiu. Si no existeix cap impediment judicial, Sallent es convertirà en major, la mateixa graduació que ara mateix només té Josep Lluís Trapero.