Estrada: “Els resultats no són gens bons”

La candidata de la CUP a les eleccions catalanes, Laia Estrada, va reconèixer que “els resultats no són bons, en cap cas”, després que la seua formació hagi aconseguit quatre diputats, cinc menys dels que va obtenir en els últims comicis del 2021. En una conferència de premsa per valorar els resultats, Estrada va assenyalar que “queda un Parlament més de dretes i més espanyolista que mai”, i va valorar que aquest context redueix les aspiracions socials i nacionals de la societat catalana.

Per la seua part, el candidat de la CUP per Lleida, Bernat Lavaquiol, va agrair d’inici les 7.067 persones que els van votar “per fer-nos la confiança”, va dir, i va reiterar les paraules d’Estrada: “Els resultats són dolents. Tenim el Parlament més espanyolista i de dretes de la història de la democràcia. Som al mig d’una onada reaccionària i de dretes. Tot el que té a veure amb els valors de l’esquerra i de l’independentisme s’enfonsa”, va indicar. No obstant, va demanar a aquesta gent que “sent ara desesperança, que no la tingui i sigui optimista”, va dir.