“El PP ha tornat amb més força que mai”

El candidat del PP, Alejandro Fernández, va assegurar ahir a la nit que “tres anys després d’haver tocat fons, el PP català ha aconseguit ressorgir dels seus resultats i tornar amb més força que mai”. Amb aquesta claredat es va expressar després de l’escrutini, que col·loca els populars com la quarta força política al Parlament amb quinze diputats. “Els catalans han liquidat el procés a les urnes”, va asseverar el popular després de veure que l’independentisme no suma majoria a la cambra. La directora de campanya, Dolors Montserrat, va dir que aquest escrutini demostra que el PPC “torna a ser un referent clau de la societat catalana”.

La candidatura de Fernández, el lideratge del qual no va ser ratificat per la direcció estatal de la formació fins a mitjans de març d’aquest any després de dies d’incerteses, ha multiplicat per cinc els resultats del 2021 i ha passat de 3 a 15 diputats. El PP català, que va obtenir 109.453 vots l’any 2021, ha superat aquesta vegada els 336.000 vots i s’ha convertit en un dels actors de les negociacions per a pactes postelectorals que s’escenificaran en les properes setmanes.