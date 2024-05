Aragonès se'n va mentre Illa i Puigdemont asseguren que optaran a la investidura

La desfeta electoral d’ERC va causar ahir la primera víctima política en la persona del seu candidat i fins ara president de la Generalitat, Pere Aragonès, que va anunciar que ni tan sols prendrà possessió de l’escó i va reiterar que el seu partit passarà a l’oposició i no pactarà ni amb el PSC, que ha guanyat les eleccions, ni amb Junts, que és la segona força i l’ha superat amb gran diferència en el bloc independentista. “Oposició és oposició. No hi serem per facilitar una investidura del PSC i no participarem en operacions que necessiten l’acord de Junts i PSC”, va concloure Aragonès.

Mentrestant, el candidat socialista, Salvador Illa, i el de Junts, Carles Puigdemont, van reafirmar la seua intenció d’optar a la investidura per succeir-lo. El primer ho va fer a través de la portaveu del partit, Núria Parlon, que després de la reunió de l’executiva va anunciar que ja han constituït una comissió negociadora encapçalada per la viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret. Va detallar que Illa ja havia parlat amb Aragonès i amb Jéssica Albiach (comuns), i va afirmar que “ens agradaria poder entendre’ns amb les forces progressistes”, malgrat que va precisar que “tampoc no tanquem la porta a parlar amb Junts per garantir la governabilitat”. Parlon va dir que “no ens plantegem pactes de Govern amb el Partit Popular”. Va subratllar que els correspon liderar el nou Govern “parlant amb el conjunt de forces polítiques a excepció d’aquelles que fomenten els discursos d’odi”, amb referència a Vox i Aliança Catalana.

Puigdemont diu que pot formar una majoria simple més àmplia i coherent que Illa

Hores abans, Puigdemont havia ratificat que aspira a ser president, defensant que “podem agrupar una majoria coherent, no absoluta, més àmplia” que Illa per ser investit en segona volta. Va assenyalar que aposta per un Govern independentista amb 55 diputats (amb ERC) o 59 (si s’hi afegeix la CUP), mentre que Illa en suma 48 amb els comuns, i que ja havia contactat amb Esquerra. Sobre la possibilitat que el PP pogués donar suport al líder del PSC, va indicar que aquest “pot obtenir els vots del PP, com a l’ajuntament de Barcelona, per ser elegit en majoria simple, però si no ho tinc mal entès Vox s’hauria d’abstenir”. Puigdemont necessitaria l’abstenció del PSC i per obtenir-la va amenaçar de trencar els acords amb el PSOE a Madrid. “Ja vaig dir que si el PSC s’abraçava al PP, deixaria sense sentit l’acord amb el PSOE a Madrid”, va emfatitzar. Parlon li va respondre assegurant que el PSC no facilitarà la seua investidura encara que “amenaci de bloquejar la governabilitat a Espanya”. “No pot condicionar elegir el president de Catalunya a la possibilitat de fer caure el Govern d’Espanya. No és encertat per la seua part”. A més, va recordar que amb el resultat electoral, l’independentisme “no té una majoria legítima com per reclamar”.

“No formaré part del pròxim Parlament i, per tant, abandonaré la primera línia política. Inicio una nova etapa, però amb el mateix compromís: una Catalunya justa i independent”. Així va anunciar Pere Aragonès la seua decisió en una compareixença davant dels mitjans a la seu central d’ERC, en la qual va afirmar que ha pres aquesta decisió com un exercici d’honestedat i per responsabilitat amb Catalunya i amb el partit. Va manifestar que se centrarà a “facilitar una transició des del Govern en funcions fins a l’elecció d’un nou president de la Generalitat”, i que a nivell del seu partit, continuarà com a coordinador nacional facilitant una transició “per tancar un cicle electoral de mals resultats i contribuir a obrir un nou cicle de creixement”.

Després de deixar clar que ERC passarà a l’oposició i no participarà en cap pacte de govern amb el PSC o Junts, va afirmar que ambdós partits “han obtingut molt bons resultats en aquestes eleccions, han millorat els resultats, i per tant, els correspon a ells” gestionar la situació sorgida de les urnes. Aragonès va considerar que ERC ha assumit “potser massa contradiccions” des del Govern. També va lamentar que l’independentisme hagi perdut la majoria al Parlament i que “el país ha girat a la dreta”. I sobre el futur del seu partit, al ser preguntat si se celebrarà un congrés extraordinari per renovar el seu lideratge, va respondre que portarà a terme una reflexió: “Tocarà enfortir aquest projecte i es prendran les decisions col·lectivament”. D’altra banda, es va mostrar “orgullós” de la gestió i les “transformacions” empreses pel seu Govern, així com del fet que Esquerra hagi “liderat” l’estratègia de negociació amb l’Estat i “obert camí en solitari”.El líder socialista, Salvador Illa, va expressar hores després el seu “respecte personal i polític” a Aragonès.

«Tocarà enfortir el projecte d’ERC i les decisions seran col·lectives»