Junqueras vol continuar liderant ERC i Illa refusa cedir el Parlament per la investidura

El president d’ERC, Oriol Junqueras, es va postular ahir per revalidar el lideratge del partit després dels mals resultats en les eleccions catalanes, mentre que el PSC va descartar, almenys ara per ara, cedir la presidència del Parlament a un altre partit a canvi d’un pacte per investir Salvador Illa, i va obrir la porta a governar en solitari davant d’una aritmètica que dibuixa un escenari postelectoral incert. Tot això mentre el candidat de Junts + Puigdemont, Carles Puigdemont, va insistir a reivindicar la seua “legitimitat” per acudir a la investidura i Comuns Sumar va insistir a defensar que l’estabilitat a Catalunya només passa per un Govern progressista.

Un dia després que el president en funcions, Pere Aragonès, anunciés que deixarà la primera línia política, Junqueras va assegurar que està disposat a “continuar treballant per Catalunya” des “del lloc que determini la militància d’ERC, a través dels màxims òrgans sobirans del partit que corresponguin”. Ho va fer en una carta a les bases d’Esquerra, en la qual a més va reafirmar la decisió de no entrar en el pròxim Executiu i anar a l’oposició.La socialista Alícia Romero va descartar que el seu partit estudiï en aquests moments la possibilitat de cedir la presidència del Parlament per aconseguir un acord que permeti la investidura d’Illa. Va afirmar que és “precipitat” pronunciar-se sobre si els comuns entraran en un Govern presidit per Illa i no va descartar que els socialistes governin en solitari. La viceprimera secretària del PSC i responsable de la comissió negociadora del partit, Lluïsa Moret, va anunciar que els socialistes han començat la seua ronda de contactes amb altres grups per formar govern.Puigdemont va insistir a defensar la seua “legitimitat” per acudir a la investidura i va recordar que Pedro Sánchez va perdre les eleccions i presideix el Govern espanyol “governant en minoria”. “Discutir la legitimitat que ara es pugui fer el mateix a Catalunya em sembla molt incoherent i estrany”, va afirmar. El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, va dir a Illa que seria un “error” intentar una fórmula amb formacions conservadores i va insistir que “l’obligació dels partits d’esquerres és posar-se d’acord”.Pel seu costat, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va subratllar que Catalunya no pot “allargar aquest estat de provisionalitat” i va instar a arribar a un pacte com més aviat millor perquè “una repetició electoral no seria el millor escenari”.

Impulsem, fora del Parlament per 761 vots

La pèrdua del sisè diputat que durant bona part del recompte dels vots, diumenge a la tarda, el resultat de les eleccions atorgava a Junts va deixar Impulsem fora de l’arc parlamentari. La formació, fundada per una quarantena d’alcaldes i regidors del pla de Lleida, s’havia presentat amb Junts a aquestes eleccions després de l’èxit d’aquesta fórmula a les municipals del maig passat. El sisè a la candidatura que ha encapçalat l’alcaldessa d’Isona, Jeannine Abella, era Antoni Villas, president d’Impulsem, alcalde de Juneda i president del consell comarcal de les Garrigues. Aquesta formació es va quedar sense el sisè escó de Junts per un marge de 761 vots, que van ser els que finalment van atorgar el quart diputat als socialistes (en aquest cas, Neus Comes).Encara que sembla improbable, tanmateix, el recompte del vot dels lleidatans residents a l’estranger (que són en total més de 24.000) divendres podria decantar aquest escó.D’altra banda, l’executiva regional d’ERC es reunirà divendres per analitzar els resultats de diumenge després de la pèrdua de dos diputats dels cinc que tenia per Lleida (a Catalunya va passar de 33 a 20). Junts va quedar com a primera força amb 5 escons; el PSC, segona amb quatre; ERC en va aconseguir 3 i Partit Popular, Vox i Aliança Catalana, un cadascun.

Moncloa dona per acabat el procés, mentre que Feijóo el veu viu

La Moncloa dona per acabat el procés i demana a ERC i Junts que “atenguin el missatge de les urnes” i facilitin la investidura de Salvador Illa. La portaveu de l’Executiu central, Pilar Alegría, va reclamar ahir a les dos formacions nacionalistes que facin una “lectura serena” dels resultats i va defensar que la ciutadania ha traslladat un “missatge rotund” i ha apostat per “un nou temps” i una “nova etapa”. Fonts del Govern central no contemplen noves reunions de les taules de diàleg i negociació del PSOE amb les forces independentistes fins que s’esgoti el cicle electoral, és a dir, després de les europees, i “sapiguem qui és l’interlocutor”.Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el candidat dels populars a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, van diferir en el diagnòstic sobre com queda el procés després de les eleccions. Feijóo va alertar que “no ha mort”, mentre que per al català –que després va matisar les seues paraules– s’ha “liquidat” a les urnes.