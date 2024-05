Països de la UE demanen el trasllat de migrants cap a tercers països

Quinze estats membre de la Unió Europea han demanat per carta a la Comissió Europea “noves solucions” per aturar un flux d’immigració irregular que consideren “insostenible” i han inclòs entre les seues propostes fomentar els acords amb “tercers països segurs” per facilitar els trasllats de sol·licitants d’asil, en línia amb el pacte al qual ja han arribat Itàlia i Albània.

El Govern italià, de fet, és un dels quinze que firma aquesta missiva comuna, juntament amb Bulgària, República Txeca, Dinamarca, Finlàndia, Estònia, Grècia, Xipre, Letònia, Lituània, Malta, Països Baixos, Àustria, Polònia i Romania.La carta transcendeix tan sols un dia després que els 27 adoptessin formalment el nou Pacte de Migració i Asil. “Per reduir la pressió general en els sistemes de gestió de la migració”, consideren “important” recórrer a la fórmula dels “tercers països segurs”, introduint fins i tot aquest concepte en la legislació europea amb vista que hi hagi mesures “immediates i concretes” en el futur.També veuen marge per tancar acords amb països de trànsit, amb iniciatives “inspirades” en els compromisos ja subscrits en els últims anys amb Turquia i Tunísia.Així mateix, creuen que es poden “reduir els incentius” agilitzant les deportacions d’aquells migrants que “no necessiten protecció internacional”.La Comissió Europea va confirmar que la carta va ser rebuda a última hora de dimecres, si bé va evitar comentar-ne el contingut perquè, va assenyalar, es tracta d’un document “extens i complex” que ha de ser encara analitzat pels serveis comunitaris.

Londres també deportarà sol·licitants d’asil rebutjats

El Govern britànic va anunciar que la llei de deportació de migrants a Ruanda inclourà també sol·licitants d’asil rebutjats i que si bé no tindran aquest estatus al país africà. Fins al moment, els candidats a ser expulsats del país eren els que haurien arribat a sòl britànic a través del canal de la Mànega des de l’1 de gener del 2022 i aquells als quals se’ls hagués notificat abans del 29 de juny del 2023 la possibilitat que la seua sol·licitud d’asil pogués ser inadmissible.