La Policia mata un home armat que volia cremar una sinagoga al nord de França

La policia francesa ha matat un home armat que volia incendiar la sinagoga a la ciutat de Rouen, al nord de França, ha anunciat aquest divendres el ministre de l’Interior, Gérald Darmanin. "Felicito la reactivitat i el coratge dels agents", ha afegit a Twitter Darmanin.

La Fiscalia ha anunciat l’obertura de dos investigacions, una respecte a un incendi voluntari d’un lloc de culte i una altra sobre les circumstàncies de la mort de l’home, disparat per un dels agents amb la seua arma reglamentària. Les autoritats, de moment, han descartat la pista terrorista.

Segons la premsa francesa, la policia va arribar a la sinagoga de Rouen a les 6:45 hora local, alertada pel fum que sortia d’ella. Allà, van veure un home apostat al sostre de l’edifico. Armat amb una barra de ferro i un ganivet, s’hauria abalançat sobre un dels seus agents, qui va respondre amb un tret. Encara no ha transcendit la identitat i nacionalitat d’aquest individu, com tampoc les seues motivacions.

L’alcalde de Rouen, el socialista Nicolas Mayer-Rossignol, ha anunciat a les xarxes socials que no hi ha hagut cap altra víctima per aquest incident i ha assenyalat que el foc va ser controlat pels bombers. "Dono el meu suport total a la comunitat israeliana de Rouen", ha incidit Mayer-Rossignol.

França compta amb les comunitats jueva i musulmana més nombroses a Europa. Des dels atacs de Hamàs el 7 d’octubre de 2023, tant els actes antisemites com els islamòfobs s’han multiplicat al país amb el registre de nombrosos incidents setmanals.

En declaracions al canal BFMTV, el rabí de la sinagoga atacada, Chmouel Lubecki, ha assegurat que "ja tenien aquesta por a l’interior", però quan succeeix de veritat "és molt xocant". "Que jo sàpiga, no hi havia amenaces concretes contra aquesta sinagoga, però hem estat en un ambient tens", ha afegit.

Encara que les autoritats encara no han detallat com va ser l’atac, Marc Benhaïm, membre de l’associació cultural israelita de Rouen, ha assegurat que l’assaltant va llançar un còctel molotov per una petita finestra de l’edifici. "Això ha estat catastròfic (...) Últimament havien increpat el rabí i alguns fidels, però no ens esperàvem això", ha agregat. Segons algunes instantànies mostrades pels mitjans francesos, les flames, ja apagades, han deixat un notable rastre de desperfectes a l’interior del temple. Tota la zona adjacent està acordonada.