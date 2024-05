Puigdemont assegura que “lluitarà fins al final” per ser president

El candidat de Junts+ Carles Puigdemont va insistir ahir a defensar la seua “legitimitat” com a president i va assegurar que “les opcions d’un Govern en minoria existeixen i les lluitarem”. L’expresident va assegurar a Perpinyà, on es va reunir amb els 35 diputats electes de Junts, que té “més opcions” de governar en un escenari de majories simples que el PSC. “En un escenari de majoria simple tenim més opcions nosaltres, més opcions de govern i majoria coherent. No fent invents esperant que PP o Vox s’abstinguin”, va subratllar, abans d’avisar que no permetran que “deslegitimin” la seua candidatura a la investidura.

L’expresident va insistir que vol portar fins al final l’intent d’investidura, i va defensar que és qui més suports pot aconseguir en una segona volta, sumant entre 55 i 59 diputats amb ERC i la CUP, davant els 48 del PSC i comuns. Amb tot, perquè aquesta opció tirés endavant, seria imprescindible l’abstenció dels socialistes. D’altra banda, Puigdemont va recordar que Pedro Sánchez presideix l’Executiu espanyol malgrat haver perdut les eleccions.En un escenari marcat per la complexitat de formar majories per l’aritmètica parlamentària, des de Junts+ descarten obrir una ronda de contactes amb els grups i centraran els seus esforços a convèncer ERC, que està en ple debat intern. En aquest context, Puigdemont, que va expressar “màxim respecte” per la situació que travessen els republicans, va insistir que “lluitarà totes les opcions” per formar govern. Va defensar que vol “contribuir a la reflexió que ha de fer el conjunt del moviment independentista”, després de perdre la majoria al Parlament, i va defensar que aquest debat ha de ser “coral i compartit”.D’altra banda, el líder de Junts va rebutjar l’escenari d’una repetició electoral, afirmant que no és la seua “opció” ni “prioritat”, i que seria una “molt mala notícia” per a Catalunya. Amb tot, va dir que no “els fa por” aquesta possibilitat, i va afegir que estan “preparats per a totes les eventualitats”.Per la seua banda, el portaveu del Partit Popular al Congrés, Miguel Tellado, va exigir al PSOE aclarir si permetrà governar Carles Puigdemont, de qui va avisar que pot acabar tornant a Catalunya “al Falcon de Sánchez” i amb una “catifa roja”.