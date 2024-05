El republicà Sergi Sabrià també deixarà la política institucional quan es formi el Govern

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El viceconseller d’Estratègia i Comunicació de la Generalitat en funcions, Sergi Sabrià, ha anunciat aquest divendres que deixarà la política institucional quan es formi el nou Govern, i ha afirmat: "És hora de cares noves i idees noves". Ho ha dit en una carta publicada en xarxes socials, en la qual, seguint la línia expressada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i per la secretària general d’ERC, Marta Rovira, insta a "deixar pas a nous lideratges". "Faig un pas al costat convençut i confiat que aquesta organització compta amb una nova generació preparada per agafar el relleu que fa 93 anys que passa de mà en mà amb l’objectiu de la llibertat", ha apuntat.

Sabrià ha posat de relleu el Govern de Pere Aragonès, un Govern humil i generós com el seu president, segons el seu parer, i ha expressat que "el temps posarà al seu lloc la rellevància del seu treball: la contribució als indults i l’amnistia, la recuperació de la Institució" després del 155, i els avenços socials, econòmics i nacionals impulsats en aquests tres anys.

"Us animo a tots a continuar lluitant per aquest projecte i per una organització neta i honesta, carregada de talent, que ha sabut ser útil al poble de Catalunya durant tot un segle i que ho continuarà fent un segle més", ha conclòs.