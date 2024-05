El TEDH arxiva la demanda de Mas pel 9-N al no respondre a les peticions

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha arxivat una demanda de l’expresident Artur Mas contra la seua condemna per la consulta independentista del 9 de novembre del 2014 perquè no ha enviat les seues observacions sobre el cas. El tribunal, amb seu a Estrasburg, va anunciar ahir que ni Mas ni el seu advocat, Xavier Melero, no han presentat les seues observacions, després de diverses advertències enviades. L’expresident va afirmar que l’arxivament de la causa és fruit d’un “malentès procedimental” i va dir que és “una llàstima” perquè, si guanyava el cas, hauria estat “una victòria política i moral”. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va condemnar el 2017 l’expresident a dos anys d’inhabilitació i a una multa per desobediència greu al Tribunal Constitucional, una pena que el Tribunal Suprem va rebaixar a un any a finals del 2018. Després que ambdós tribunals rebutgessin els recursos de Mas, l’expresident va decidir portar el cas a Estrasburg.