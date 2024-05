Sánchez i Feijóo s'enganxen per l'amnistia i els pactes a Catalunya

El president espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es van embardissar ahir a compte de l’amnistia i els possibles pactes després de les eleccions catalanes, tot a falta d’escassos dies perquè dijous vinent comenci de forma oficial la campanya de les eleccions europees del 9 de juny. Sánchez va assegurar que la victòria del PSC a Catalunya és conseqüència d’haver afrontat el conflicte polític “de cara” i no de “defugir-lo ni cronificar-lo”. “No mirem cap a un altre costat, hem proposat una solució viable per a Catalunya i el conjunt d’Espanya”, va dir en un acte a Barcelona al costat del candidat del PSC, Salvador Illa, de qui va dir que serà un “gran president”.

“Teníem raó els que sempre hem defensat que en democràcia, com en la vida, és molt més poderós el perdó que el rancor, la convivència que la confrontació i la unió que la divisió”, va dir, abans d’afegir que “quan guanya la convivència, Feijóo i Abascal es queden sense discurs”. El president espanyol també va dir que és “esperpèntic” que el PP digui “si ha mort o no ha mort el procés”, i va instar els de Feijóo a “posar-se d’acord”. Segons va dir, mentre a Catalunya no “s’ha parlat d’indults i amnistia, a Madrid (els populars) estan convocant manifestacions en contra de les polítiques de normalització i estabilització”.Per la seua part, Illa va reiterar que la victòria del PSC en els comicis demostra que “Catalunya ha obert una nova etapa per unir tots els catalans” i en la qual ell presideixi la Generalitat.Pel seu costat, Feijóo va donar el tret de sortida a la precampanya de les eleccions europees apel·lant al vot agrari i amb una crítica directa a Sánchez i a l’expresident Carles Puigdemont. “Espanya no pot ser ostatge dels interessos personals d’aquestes dos persones”, va dir en un míting a Cieza (Múrcia), en el qual va acusar Sánchez i Puigdemont de “jugar al pòquer amb els nostres diners”. També va assegurar que el PSOE no és la solució, sinó “el problema del camp”, i va acusar la ministra i candidata socialista a les europees, Teresa Ribera, de “menysprear” l’agricultura i gestionar el sector rural “des del desconeixement i el sectarisme”.

Junts demana repetir el vot exterior per “greus irregularitats”

Junts va reclamar ahir repetir el vot exterior de les eleccions catalanes arran de detectar “greus irregularitats” per les quals considera que s’han vulnerat els drets dels electors. La formació va presentar una queixa a les quatre juntes electorals provincials en les quals denuncia que s’han destruït vots per la seua suposada invalidesa abans que expiri el termini per impugnar-los. En concret, Junts apunta que a Lleida hi ha un total de 320 paperetes que s’han destruït sense escrutar –equivalent al 18,8% de les rebudes des de l’exterior–, a Barcelona 1.922 (11%) i a Girona 446 (22,8%). A més, va denunciar que els han negat l’accés a les dades de Tarragona.

ERC admet que el seu paper a Madrid l’ha pogut castigar

La portaveu d’ERC al Senat, la lleidatana Sara Bailac, va reconèixer ahir que el suport del seu partit al Govern de Pedro Sánchez li ha pogut passar factura a les eleccions catalanes, en les quals va perdre 13 escons, encara que va puntualitzar que aquest resultat es deu a diversos factors, com la “dificultat de les esquerres per fer front als discursos fàcils dels populismes”. En qualsevol cas, va recalcar que aniran a l’oposició i que correspon a PSC i Junts “desencallar” la situació. La republicana va apel·lar a la reflexió interna de la seua formació, que debat qui ha d’assumir ara el lideratge d’ERC.