Busquen l'helicòpter en el qual viatjava el president de l'Iran

L’helicòpter que transportava el president de l’Iran, Ebrahim Raisi, es trobava ahir en parador desconegut després de fer un “aterratge forçós” al nord-oest del país i s’ignorava l’estat del mandatari, segons van informar l’agència oficial IRNA i la televisió estatal. Les autoritats no van explicar la causa de l’“aterratge forçós” i van engegar una operació per localitzar l’aparell en el qual viatjaven Raisi i altres alts càrrecs del país, sense èxit a causa de la situació climatologia adversa. El cap de la Mitja Lluna Roja Iraniana, Pir Hosein Kolivand, va confirmar el desplegament d’un enorme dispositiu de rescat format per 40 equips de resposta ràpida per rastrejar la zona a peu davant de la impossibilitat d’atansar-s’hi en helicòpter. L’aparell formava part d’una comitiva de tres aeronaus i juntament amb el president viatjaven el ministre iranià d’Exteriors, Hossein Amir-Abdollahian, i el governador de l’Azerbaidjan Oriental, Malik Rahmati, entre altres alts càrrecs iranians.

Raisi havia inaugurat abans de l’incident una presa juntament amb el seu homòleg azerbaidjanès, Ilham Aliyev, a la frontera entre els dos països, un projecte que els mandataris van qualificar com un pas endavant en les relacions bilaterals. Entre les primeres reaccions internacionals al succés destaquen les dels EUA, el Departament d’Estat del qual va assegurar estar “observant totes les informacions sobre el possible aterratge forçós a l’Iran de l’helicòpter que transportava el president de l’Iran i el ministre d’Exteriors”.