Milei anomena corrupta la dona de Sánchez i provoca un conflicte diplomàtic amb Espanya

El president de l’Argentina, Javier Milei, va arremetre ahir a Madrid contra el socialisme “maleït i cancerigen” que “convida a la mort” i va dir “corrupta” a la dona del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. “No saben quin tipus de societat i país pot produir el socialisme, quina mena de gent cargolada al poder i quins nivells d’abús pot arribar a generar. Encara tenint la dona corrupta, s’embruta i es pren cinc dies per pensar-s’ho”, va dir amb referència al president.

Les paraules del mandatari ultraliberal van causar un conflicte diplomàtic a Espanya, que va fer una crida a consultes a la seua ambaixadora a Buenos Aires. El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, va demanar “disculpes públiques” per unes paraules “gravíssimes” i va anunciar que, si no es produeixen, Espanya prendrà les “mesures oportunes” per defensar la seua “sobirania i dignitat”. L’Alt Comissariat per a la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, va condemnar l’“atac” del president argentí a través de la xarxa social X, on va publicar que “els atacs contra familiars de dirigents polítics no tenen cabuda a la nostra cultura: les condemnem i rebutgem, especialment quan venen de socis”.Les paraules de Milei van tenir lloc durant la convenció organitzada per Vox Europa Viva 24, que va reunir al Palau de Vistalegre amb gairebé 11.000 persones que van escoltar els discursos de líders internacionals de la ultradreta com Marine Le Pen, Giorgia Meloni o Viktor Orbán.El PSOE va demanar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “una condemna clara i contundent” a les paraules de Milei. Paral·lelament, l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero va considerar “històrica” la victòria del PSC a les eleccions al Parlament de diumenge passat, però va advertir que serà necessari negociar. El PP va respondre al Govern central que la seua tasca “és fer oposició al president d’Espanya, no al de l’Argentina”, i el va acusar de pretendre “que Milei mobilitzi l’electorat al qual ja no convenç el Govern”. El president de Vox, Santiago Abascal, va animar Sánchez a prendre “uns altres cinc dies de vacances per somiquejar”. Els partits escalfen motors de cara a les eleccions europees del 9 de juny, enteses per a alguns com un nou plebiscit a la figura de Pedro Sánchez i a la socialdemocràcia en general, en contraposició d’una dreta i ultradreta a l’alça a tot Europa.

Díaz i Montero critiquen la reunió d’empresaris amb el mandatari

La vicepresidenta del Govern central i líder de Sumar, Yolanda Díaz, va demanar als empresaris que “tornin a defensar la democràcia” després de la trobada que van mantenir dissabte passat amb el president de l’Argentina, Javier Milei. “El curs no és fer-se una foto amb Milei, li demano al senyor Garamendi que estigui a l’altura de les circumstàncies”, va dir en un acte del seu partit a Las Palmas de Gran Canària.La candidata de Podem a les eleccions europees, Irene Montero, va acusar els grans empresaris espanyols de “rentar la cara” a Milei, el qual va qualificar de “personatge sinistre” que no creu en la justícia social ni en els drets feministes.