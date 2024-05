La repatriació de les víctimes de l'Afganistan tardarà dies

La corredoria d’assegurances de les víctimes de l’atemptat de l’Afganistan de la setmana passada va detallar ahir que la repatriació dels cossos de les dos farmacèutiques mortes podria tardar dies, però confiava a traslladar la dona de 82 anys ferida en l’atac entre ahir i avui amb un avió medicalitzat. El CEO d’IAT Seguros de Viaje, Alfonso Calzado, va apuntar ahir que, al tractar-se d’un país de fora de la UE, la logística és més complicada. Va explicar que fa anys que treballen amb l’agència responsable d’organitzar el tour que va patir l’atac i va afirmar que, malgrat apostar per llocs remots, “mai no havia passat res”. D’altra banda, el president de Kutxabank, Antón Arriola, va afirmar ahir que la dona ferida, bilbaïna i jubilada del banc, “està bé i amb bons ànims”, però tardarà “cert temps” a recuperar-se de la ferida de bala, encara que el projectil no li va afectar cap òrgan vital. “Ella està bé, està amb bons ànims. Li han fet una intervenció, però sembla que ha anat bé”, va explicar. Així mateix, l’ajuntament de Girona va guardar ahir un minut de silenci per recordar el veí assassinat per Estat Islàmic a la ciutat afganesa de Bamian.