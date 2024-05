Almenys 16 morts en un altre atac rus en un hipermercat de Khàrkiv

Les autoritats ucraïneses comptabilitzaven ahir a la tarda almenys 16 morts com a conseqüència d’un atac rus perpetrat dissabte contra un hipermercat de construcció a Khàrkiv, la segona ciutat d’Ucraïna. A més hi ha 43 ferits i vuit desapareguts. “Lamentablement ja hi ha 16 morts”, va publicar el governador de la regió, Oleg Sinegubov, en un missatge al seu canal de Telegram. Sinegubov va destacar que hi havia uns dos-cents rescatadors treballant al lloc bombardejat. El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va lamentar que “evidentment és un objectiu civil”, on hi havia “molts visitants i treballadors”, i va ressaltar que l’atac és “una altra expressió de la bogeria russa”, al·legant que “només els bojos com [Vladímir] Putin són capaços de matar i terroritzar així la gent”. A més, Zelenski va vincular aquest atac amb la petició d’ajuda antiaèria traslladada als seus aliats occidentals. “Volem protegir les vides de la nostra gent de la manera més eficaç perquè els terroristes russos no puguin ni tan sols atansar-se a les nostres fronteres”, va sentenciar.

Per la seua part, el màxim responsable diplomàtic de la Unió Europea, el lleidatà Josep Borrell, va condemnar l’atac, que va definir com un nou “crim de guerra” de Rússia i va demanar als aliats de Kíiv que accelerin l’entrega d’armament per a defensa aèria. Aquests mortífers atacs contra Khàrkiv van reforçar les crides que es permeti a Ucraïna utilitzar armes occidentals per atacar objectius militars en territori rus a l’altre costat de la propera frontera, ja que els ucraïnesos argumenten que no poden protegir-se adequadament de cap altra manera.

D’altra banda, Zelenski va citar els presidents dels Estats Units, Joe Biden, i de la Xina, Xi Jinping a acudir a la conferència de pau sobre Ucraïna dels dies 15 i 16 de juny a Ginebra. “Apel·lo els líders mundials que encara estan al marge dels esforços globals de la cimera global de pau” de Ginebra, va declarar Zelenski des de Khàrkiv en un missatge de vídeo publicat en el qual cita expressament Biden i Xi. El president ucraïnès també va denunciar que Moscou està preparant una nova ofensiva.