ERC presumeix d'haver 'arrossegat' PSOE i Junts a negociar l'amnistia

La llei d’amnistia, que es preveu que el Congrés aprovi de manera definitiva dijous, s’ha convertit en una de les principals armes llancívoles dels partits, immersos en plena carrera per les eleccions europees. La manifestació convocada diumenge pel Partit Popular contra la norma va generar ahir una pluja de crítiques, encapçalades pels partits independentistes. El candidat de Junts, Toni Comín, va titllar la marxa de “surrealista” i va assegurar que “l’única” amnistia “amb problemes de legalitat és l’aprovada el 1977 per perdonar els crims del franquisme. Aquesta sí que xoca contra les normes de dret internacional”, va afirmar Comín, que també va explicar que ha demanat a la Comissió Europea intervenir per la guia antiamnistia difosa a través del correu del Consell General del Poder Judicial. D’altra banda, la Junta Electoral Central va desestimar la petició de Junts de repetir el vot exterior de les eleccions al Parlament esgrimint que s’havien produït “greus irregularitats”.

Des d’ERC, a més de carregar contra l’actitud dels partits de dretes davant la norma, també va aprofitar l’ocasió per recriminar l’actitud d’altres partits a favor de la llei. Així, la portaveu, Raquel Sans, va criticar la negativa inicial del PSOE i Junts a negociar la mesura, que va afirmar que és “un pas molt important per posar punt final a la repressió política” i va presumir que “la seua iniciativa” els portés a asseure’s a la mateixa taula. Mentrestant, Pere Aragonès, va formalitzar la renúncia a l’acta de diputat al Parlament.Per part dels socialistes, el comissari europeu de Treball, Nicolas Schmit, va afirmar que l’amnistia no suposa la violació de cap llei europea. “És una decisió del Parlament espanyol i no veig que la Comissió Europea hi hagi d’interferir”, va dir. Així mateix, va reafirmar el suport dels socialistes europeus a l’oficialitat del català a la Unió Europea. Des dels comuns, el seu candidat el 9-J, Jaume Asens, va lamentar que la dreta només es mobilitzi per retallar drets.El PP va acusar el president Pedro Sánchez d’utilitzar el reconeixement de Palestina només per “tapar” la “corrupció” de la seua dona i la llei d’amnistia.