Presó permanent per assassinar Manuela Chavero

L’Audiència de Badajoz ha condemnat a presó permanent revisable –la primera que s’emet a Extremadura– l’autor de l’assassinat de Manuela Chavero, la veïna de Monesterio (Badajoz) el cadàver de la qual va ser trobat en una finca del processat quatre anys després de morir.

D’acord amb el veredicte de culpabilitat del jurat popular, la Sala estableix una condemna de presó permanent revisable pel delicte d’assassinat, en el qual es presenten els agreujants específics de traïdoria, acarnissament, d’evitar el descobriment del delicte i la de comissió subsegüent d’un delicte contra la llibertat sexual i presentant-se en tots dos delictes la circumstància agreujant de gènere. Així mateix, fixa quinze anys de presó per un delicte d’agressió sexual amb violència d’extrema gravetat i penetració, i l’obligació d’abonar prop de 560.000 euros als familiars de la víctima en concepte de responsabilitat civil. A més, li imposa la prohibició d’acudir a Monesterio, municipi on resideixen familiars de Manuela i on l’ara processat té l’habitatge.La sentència declara com a fets provats, d’acord amb el veredicte emès pel jurat, que el 5 de juliol del 2016, sobre les 2.15 hores, l’acusat, Eugenio Delgado, es va dirigir a l’habitatge de la víctima després d’observar que Manuela Chavero, de 42 anys, es trobava sola dins de la casa sense haver-se’n encara anat a dormir. Després de parlar amb ella, i amb l’excusa de tornar-li un bressol que Manuela li havia deixat un any abans, va aconseguir que ella l’acompanyés fins a un habitatge que la seua família té a 80 metres de la casa de Manuela i que ell utilitzava de forma esporàdica. Una vegada allà la va agredir sexualment i li va clavar una pallissa, abans d’assassinar-la per ocultar els delictes. Una vegada causada la mort, l’acusat va carregar el cos sense vida de la dona al cotxe i el va transportar fins a una finca de la seua propietat, on la va enterrar. El cadàver va estar allà fins al setembre del 2020, quan va ser localitzat per agents de la Guàrdia Civil.