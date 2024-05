El judici penal contra Trump, a la recta final

El judici penal contra l’expresident Donald Trump (2017-2021) pel pagament irregular de 130.000 dòlars a l’actriu porno Stormy Daniels arriba aquesta setmana a la seua conclusió amb els al·legats finals de les parts, que van començar ahir després de sis setmanes al llarg de les quals han pujat a l’estrada vint-i-dos testimonis.

Els al·legats finals són l’última oportunitat, tant per a la Fiscalia com per a la defensa, de convèncer les dotze persones del jurat que hi ha prou arguments per declarar l’actual candidat a les eleccions republicanes “culpable” o si se’l considera “no culpable”.L’expresident nord-americà està acusat en aquest judici de 34 delictes greus de falsificació de registres comercials i, si és declarat culpable, podria ser sentenciat a penes que van de la llibertat condicional fins als quatre anys de presó.