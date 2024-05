Moncloa porta al TC la llei de memòria històrica d'Aragó

El Consell de Ministres va aprovar ahir presentar un recurs davant del Tribunal Constitucional per frenar la llei aragonesa de memòria històrica, denominada de concòrdia i impulsada per PP i Vox, segons va indicar el ministre de Política territorial, Ángel Víctor Torres, que va assegurar que més endavant recorreran també les normes del País Valencià i Castella i Lleó si no s’apliquen canvis. En aquest sentit, va explicar que aquesta decisió es pren després que es complissin tres mesos de la publicació al Butlletí Oficial d’Aragó de l’esmentada norma, període establert per arribar a un acord entre l’Executiu autonòmic i el Central que finalment no s’ha produït. Va assenyalar a més que el moviment del Govern compta amb l’aval del Consell d’Estat i que l’informe d’aquest òrgan conclou que la llei incompleix el deure de col·laboració amb l’Estat. Així, va criticar que la norma retira plaques de senyalització de camps de concentració, així com de llocs de memòria i el mapa de fosses comunes, entre altres. Torres considera que aquestes normes que Partit Popular i Vox anomenen “de concòrdia” que també estan desenvolupant en altres comunitats, “invisibilitzen” les víctimes del bàndol republicà, dificulten el treball de les organitzacions memorialistes que segons el seu parer treballen per la veritat, perquè ningú no reescrigui la història blanquejant el franquisme.