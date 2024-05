Mor en un incendi un home investigat per un assassinat - ACN

Un home que acumulava fins a dinou detencions per “delictes greus”, com robatoris amb violència o intents d’assassinat, va morir ahir a la matinada en l’incendi de l’habitatge en el qual residia a Badalona. El difunt, al qual havien pintat la paraula “assassí” a la façana del seu habitatge, era sospitós de la mort de l’home trobat decapitat a prop de l’Hospital Can Ruti de la localitat el mes de març passat.