Francisco Camps, absolt de l'últim serrell del cas Gürtel que tenia obert

L’Audiència Nacional ha absolt l’expresident de la Generalitat valenciana Francisco Camps de l’últim serrell del cas Gürtel que tenia obert, al considerar que “no existeix prova o cap indici d’ordre, suggeriment o intromissió” per la seua part perquè s’adjudiqués un contracte a la trama. Més de set mesos després que el judici quedés vist per a sentència, el tribunal va eximir ahir de responsabilitat penal qui va ser líder del Partit Popular valencià, que s’enfrontava a una petició de la Fiscalia Anticorrupció d’un any de presó i sis d’inhabilitació per tràfic d’influències en concurs amb prevaricació. També han estat absolts tres dels seus exconsellers –Alicia de Miguel, Manuel Cervera i Luis Rosado–, diversos exalts càrrecs com David Serra o Salvadora Ibars i funcionaris que van ser acusats en relació amb diverses adjudicacions de contractes a l’empresa Orange Market entre 2004 i 2009, entre les quals destaquen les contractacions per l’Open de Tennis o els Grans Esdeveniments de la Generalitat valenciana a la fira de turisme Fitur.

El tribunal sí que imposa fins a dos anys i tres mesos de presó als considerats capitostos de la trama –Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez, el Bigotes–, que estan a presó des de fa anys. Castiga també amb diferents condemnes els altres vuit acusats que van reconèixer els fets.Després de l’absolució, Camps va afirmar que vol tornar a la política activa dotze anys després.