La Fiscalia Europea reclama assumir la trama Koldo

La Fiscalia Europea s’ha considerat competent per assumir el denominat cas Koldo, en el qual l’Audiència Nacional ha investigat fins ara l’adjudicació d’una sèrie de contractes de mascaretes a una empresa en pandèmia i en la qual un dels principals imputats és Koldo García, exassessor de l’exministre José Luis Ábalos. Després de sol·licitar informació al jutge al comprovar que un d’aquests contractes estava cofinançat amb fons europeus, ha pres la decisió de fer-se càrrec de la investigació judicial.

La Fiscalia Europea, que ja havia assumit la investigació de les adjudicacions dels governs d’illes Balears i les Canàries a aquesta mateixa empresa, pretén així “investigar conjuntament la totalitat dels contractes adjudicats per les diferents Administracions Públiques a la mateixa empresa en un breu període de temps”.Així les coses, ara el jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno haurà de demanar un informe a la Fiscalia Anticorrupció, que és la que ha portat la investigació fins al moment. Després de rebre aquest informe, que no és vinculant, si Anticorrupció s’oposa a la pretensió de la Fiscalia Europea, el magistrat pot plantejar una qüestió de competència davant del Tribunal Suprem, que és el que decidirà qui es queda el cas, com dicta la norma que regula a Espanya la Fiscalia Europea.Si finalment la Fiscalia Europea es queda amb la investigació, el jutjat de l’Audiència Nacional que la dirigia fins ara la deixarà completament a les seues mans ja que, a diferència del model espanyol –en el qual les investigacions les dirigeix un jutge–, en l’europeu l’assumeix totalment la Fiscalia.Aquesta decisió es produeix en un moment en el qual el jutge Ismael Moreno té a sobre de la seua taula un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que apunta que l’exministre Ábalos va tenir coneixement dels contractes investigats i de l’empresa sobre la qual pivota la causa, de mà del seu exassessor Koldo García.