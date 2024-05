L'aprovació de l'amnistia eclipsa la campanya

L’acabada d’aprovar llei d’amnistia es va convertir ahir en la protagonista de tots els actes electorals que van celebrar els partits que es presenten a les eleccions europees del proper 9 de juny. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, va afirmar des de Manresa, on va estar acompanyant el candidat a les europees, Javi López, que era “un dia rellevant [ahir]” per l’aprovació definitiva de la norma. I és que, segons el socialista, l’amnistia és un pas més d’un camí que porta a una nova etapa. “Deixarem de banda el rancor i la paràlisi. Serà una etapa en què comptarem amb tothom”, va asseverar. D’altra banda, va demanar no convertir aquestes eleccions en “un plebiscit de les municipals, les espanyoles ni les catalanes”. En termes similars respecte a l’amnistia es va expressar el president espanyol Pedro Sánchez en un míting al País Basc. Per la seua part, la cap de llista del PP, Dolors Montserrat, va assegurar que el seu partit demanarà a la Comissió Europea que actuï davant de l’aprovació de la “infame” llei d’amnistia. Des de Lugo, va acusar Sánchez d’“entregar” el Codi Penal “per donar privilegis i impunitat a uns quants en contra dels espanyols”. El candidat a les eleccions europees de Junts, Toni Comín, va qualificar l’aprovació de la norma com “una gran victòria de l’independentisme”. En aquesta mateixa línia es van pronunciar des d’ERC. Des de Sumar, el seu candidat a les europees, Jaume Asens, va demanar als jutges vetllar pel seu compliment.