Puigdemont avisa que el conflicte polític encara no està resolt

L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va celebrar ahir l’aprovació definitiva de la llei d’amnistia, i va apuntar que permet a Catalunya negociar amb l’Estat “des d’una certa igualtat de condicions i sense l’amenaça de la repressió”. El líder de Junts va defensar en una compareixença a Waterloo que l’aval del Congrés a la norma és la prova que “cal mantenir la posició i saber aprofitar les oportunitats”, i va afegir que l’amnistia implica la “correcció d’un error”, amb referència a la judicialització del procés. Encara que va reconèixer que el recorregut que espera a partir d’ara a la llei “no és precisament un camí de roses”, i va subratllar que “s’han tret les espines dels peus que permetien avançar” a la societat catalana. En línia amb les declaracions d’altres dirigents independentistes (vegeu la pàgina 3), Puigdemont va defensar que l’aprovació de la llei és un “fet històric” en el “llarg combat existent i no resolt entre Catalunya i l’Estat”. Després d’insistir en la capacitat negociadora de l’independentisme, Puigdemont va recordar que fa menys d’un any el PSOE “descartava l’amnistia de forma rotunda”.

Mentrestant, el candidat de Junts a les europees, Toni Comín, va assegurar que tornarà a Catalunya entre el 25 de juny i el 25 d’agost al costat de Puigdemont i de l’exconseller Lluís Puig.Per la seu part, el president en funcions, Pere Aragonès, va reivindicar l’aprovació de l’amnistia com “un fet històric” que “posa fi a anys de repressió”. Va subratllar que és “una victòria de país” i va advertir que Catalunya estarà “atenta” perquè la llei s’apliqui a tots els afectats pel procés. En una declaració institucional des del Palau de la Generalitat, el president en funcions va avisar que la llei “per si sola no resol el conflicte polític” i va remarcar que ara s’han “d’abordar les causes de fons” i obrir “una nova etapa centrada en la negociació”.

L’aprovació definitiva de la llei d’amnistia al Congrés és vista com una “fita històrica” pels encausats pel procés, com és el cas dels lleidatans Ramona Barrufet (Junts), exalcaldessa d’Arbeca i exmembre de la Mesa del Parlament, l’exconseller i exalcalde d’Agramunt Bernat Solé (ERC) o l’exdiputat de la CUP Pau Juvillà. Barrufet, condemnada a quatre mesos d’inhabilitació i 1.200 euros de multa per desobediència, defensa que, com que la seua sentència encara no és ferma, no pot valorar amb certesa els efectes que l’amnistia pot tenir en el seu cas. Amb tot, celebra que l’aprovació de l’amnistia és una “fita històrica”. “No sé el que passarà, però tinc moltes ganes de passar pàgina”, va assegurar a SEGRE Barrufet, que va tornar a la docència després del seu pas pel Parlament.

D’altra banda, Solé i Juvillà ja han complert les penes d’inhabilitació per a exercici de càrrec públic a les quals van ser condemnats per desobediència. A nivell personal, van assegurar a aquest diari que la norma és més aviat una “reparació del dany”, ja que podria fer que se’ls eliminessin els antecedents penals, però a nivell polític van coincidir a destacar que és una “pas molt important”, atès que es reconeix l’existència d’un “conflicte polític”. En aquest sentit, van assegurar que el pròxim pas és aconseguir un referèndum d’autodeterminació a Catalunya.

Xoc a la Fiscalia pel delicte de malversació

Els fiscals del Tribunal Suprem que van intervenir en el judici del procés van avisar ahir el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, que l’ordre de detenció contra l’expresident Carles Puigdemont no es pot anul·lar ni es pot amnistiar el president d’ERC, Oriol Junqueras, perquè no veuen viable aplicar la norma al delicte de malversació. Els fiscals consideren que a l’1-O hi havia ànim de lucre propi, encara que sigui polític, i argumenten que la llei preveu que aquest supòsit no sigui amnistiable. A més, afirmen que no poden aixecar-se les ordres de detenció. En canvi, sí que veuen compatible amnistiar els delictes de desobediència i desordres públics relacionats amb el procés. García Ortiz va reunir els fiscals de l’1-O per coordinar l’actuació del Ministeri Públic després de l’aplicació de la llei. D’altra banda, l’Associació Judicial Francisco de Vitoria va afirmar que la llei “ja forma part” de l’ordenament jurídic de l’Estat, si bé va recordar que els jutges poden plantejar qüestions prejudicals davant de la Justícia europea.

Marta Rovira no descarta quedar-se a viure a Suïssa

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, que actualment està exiliada a Suïssa, va assegurar ahir que l’aprovació de la llei d’amnistia és “una gran victòria política” per a l’independentisme, i va explicar que, encara que pot veure’s beneficiada per aquesta llei, no descarta quedar-se a viure al país helvètic.

El primer a demanar l’amnistia per l’1-O

David Palanques, exresponsable de l’àrea de Tecnologia del departament de Treball i processat per un delicte de malversació pels preparatius de l’1-O, es va convertir ahir en el primer afectat pel procés a demanar a la Justicia que arxivi la causa en aplicació de la llei d’amnistia, una vegada que la norma entri en vigor.

Brussel·les evita ara per ara valorar la norma

La Comissió Europea va explicar ahir que ha d’analitzar encara l’amnistia i va evitar donar un calendari precís sobre quan donarà la seua opinió sobre la concordança de la norma amb el dret comunitari. “No tenim un termini específic per finalitzar la nostra avaluació”, va dir una portaveu comunitària, que va detallar que els serveis europeus estan “en contacte estret” amb les autoritats espanyoles.

Òmnium celebra la llei i ANC vol unilateralitat

El president d’Òmnium Cultural, el lleidatà Xavier Antich, va celebrar ahir l’aprovació de la llei d’amnistia, i va exigir que tingui una “aplicació immediata” per “reparar els drets vulnerats dels represaliats” pel procés. L’ANC va advertir que “la repressió no acabarà fins a ser independents” i va insistir que “només amb la unilateralitat tindrem la veritable amnistia”.

L’Audiència convoca una vista sobre els CDR

L’Audiència Nacional celebrarà el proper 27 de juny la vista en la qual estudiarà la petició de suspendre el judici dels 12 membres dels Comitès de Defensa de la República acusats de terrorisme en l’anomenada operació Judes.

Ayuso anuncia una gran ofensiva del PP a la llei

La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, es va avançar ahir a la direcció del PP a l’anunciar una gran ofensiva contra l’amnistia. Concretament, va avançar que les comunitats autònomes governades pels populars recorreran la llei davant del Tribunal Constitucional.