La tensió augmenta entre Espanya i Israel, que amenaça de tancar el consolat espanyol

La tensió entre Espanya i Israel ha augmentat aquest divendres, després del reconeixement de l’Estat palestí per part de Madrid, amb l’amenaça del Govern israelià de tancar el consolat espanyol a Jerusalem, cosa que l’Executiu espanyol va rebutjar immediatament advertint que farà una defensa "ferma" del seu funcionament.

El ministre d’Exteriors israelià, Israel Katz, ha amenaçat aquest divendres de tancar el Consolat d’Espanya a Jerusalem si no acata l’ordre de no donar servei als palestins residents en Cisjordània ocupada, emesa pel govern israelià en represàlia pel reconeixement de l’Estat de palestina per l’executiu de Pedro Sánchez.

"Aplicarem estrictament les instruccions. Si hi ha violacions, es prendran mesures fins el punt de tancar el Consolat a Jerusalem", ha dit Katz en resposta a la nota verbal entregada avui per Espanya al Govern israelià per rebutjar les limitacions al seu Consolat.

El Ministeri d’Exteriors israelià ha recordat que les restriccions entraran en vigor demà, dissabte, i prohibeixen donar serveis consulars als residents en territoris administrats per l'Autoritat Nacional Palestina, és a dir, als palestins residents a Cisjordània ocupada.

"Qualsevol connexió entre el Consolat d’Espanya a Jerusalem i els ciutadans de l’Autoritat Palestina constitueix un risc a la seguretat nacional d’Israel i serà totalment prohibida", ha insistit avui Katz, que va deixar clar que Israel seguirà el compliment d’aquestes ordres.

Espanya, que defensa la solució dels dos Estats, ha reiterat durant aquesta guerra la seua condemna als atemptats del grup terrorista Hamàs del passat 7 d’octubre, en el qual van morir prop de 1.200 persones i van segrestar a unes altres 250, però també la mort de civils a la Franja de Gaza, que ja superen les 36.000 després de set mesos d’ofensiva israeliana.

Espanya rebutja les limitacions

"Avui mateix hem entregat una primera nota verbal per al govern israelià, rebutjant completament qualsevol limitació al nostre Consolat general, que té un estatus protegit pel Dret Internacional i per la Convenció de Viena (sobre relacions diplomàtiques) i, per tant, rebutgem això totalment", ha declarat el ministre d’Exteriors espanyol, José Manuel Albares, a la seua arribada a la reunió de titulars d’Exteriors de l’OTAN a Praga.

Albares ha l’esmentat a més que ahir va parlar amb els seus homòlegs d’Irlanda i Noruega per donar "una resposta conjunta a les diferents falsedats que s’han dit aquests dies per les xarxes socials", amb referència a diversos missatges d’alts càrrecs israelians en contra d’aquests països europeus, que van reconèixer Palestina de forma coordinada.

No caure en provocacions

Albares va demanar respecte per a les missions diplomàtiques espanyoles i va dir que una manera de "no caure en les provocacions i no voler alimentar escalades" és "no fer anuncis ni política exterior a cop de tuit".

"Com han pogut veure aquest matí amb la nota verbal, sens dubte, serem ferms. El Dret Internacional està del nostre costat, les Convencions de Viena (sobre relacions diplomàtiques i consulars) estan del nostre costat i l’estatut històric del Consolat General d’Espanya a Jerusalem, reconegut pel mateix Estat d’Israel quan vam establir relacions diplomàtiques per a això, està també del nostre costat", ha asseverat.

En aquest sentit, el ministre espanyol ha subratllat que les Convencions de Viena "ens vinculen a tots els Estats del planeta" i "són obligatòries".

"Hi ha una cosa que potser els espanyols no coneguin, però, per descomptat, el govern d’Israel sí i les Nacions Unides també. El Consolat General d’Espanya a Jerusalem té el que es diu un estatut històric", ha assenyalat el cap de la diplomàcia espanyola.

Ha explicat que aquest s’ocupa d’"atendre als espanyols a tota la seua demarcació", però també "de l’obra Pia a Terra Santa" i va detallar que són "molt poquets" aquests consolats històrics, l’existència dels quals és prèvia a la creació de l’Estat d’Israel.

"En el canvi de notes diplomàtiques que va donar lloc al reconeixement i a l’establiment de relacions diplomàtiques entre Espanya i Israel, Israel es comprometia i es continua comprometent, per tant, a respectar aquest estatut tan específic que té el nostre consolat", ha reblat.