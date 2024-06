PSC i Junts eleven el to en la seua pugna per la presidència del Govern

Després de la constitució del Parlament dilluns, en la qual Junts, ERC i la CUP van pactar proclamar president de la Cambra Josep Rull, els juntaires i el PSC intensifiquen les negociacions perquè Salvador Illa o Carles Puigdemont aconsegueixin els suports necessaris per presidir la Generalitat. El líder del PSC va assegurar, en quatre idiomes en una entrevista a TVE, que no s’abstindrà per facilitar la investidura de Puigdemont “perquè els catalans no han votat això”, i al seu lloc va prometre “generositat, claredat i coherència” per aconseguir un acord “progressista” amb ERC i els comuns per ser president. Illa va reclamar a la resta de partits que no “bloquegin” la seua investidura i va afirmar que ell compta amb “una majoria de govern”, mentre que Puigdemont té, va dir, “una minoria de bloqueig”.

Pel seu costat, el secretari general de Junts, Jordi Turull, va desafiar el líder del PSC a presentar-se “primer” a la investidura “si diu que ho té tan clar”. “Si vol, que hi vagi demà. I si no surt, que ho deixi estar”, va dir, abans d’assegurar que Puigdemont no es presentarà a un debat d’investidura sense tenir els suports necessaris perquè la seua candidatura prosperi. El dirigent de Junts va afirmar que Illa “tampoc no té els vots” per ser elegit i va reivindicar el pacte entre els juntaires, ERC i la CUP per constituir la Mesa.Esquerra va insistir que investirà el presidenciable que “faci la millor proposta” sobre finançament, autodeterminació i el català. Així ho va reafirmar la portaveu dels republicans i nova vicepresidenta primera del Parlament, Raquel Sans, que va citar el PSC i Junts a “trobar les majories” per formar Govern.La portaveu del Govern espanyol, Pilar Alegría, va remarcar que la que va permetre l’elecció de Rull “no és una majoria operativa i de govern”, i va dir que “tots els camins” porten a la investidura d’Illa. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, va afirmar que “és la primera vegada que l’independentisme no té majoria a Catalunya”. “El president serà Illa”, va concloure.D’altra banda, Rull preveu començar la ronda de contactes amb els grups la setmana que ve, sense aclarir si proposarà primer Puigdemont o Illa.

Moncloa allunya la possibilitat de portar el vot telemàtic al TC

La portaveu del Govern en funcions, Patrícia Plaja, va valorar ahir que el Parlament “tingui un president i una majoria de la Mesa independentistes”, i va confiar que el nou president de la Cambra, Josep Rull, “treballarà per preservar la sobirania i el prestigi” de la institució.La portaveu de l’Executiu espanyol, Pilar Alegría, va subratllar que la sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar el vot telemàtic del diputat de Junts Lluís Puig “és molt clara”, si bé fonts de la Moncloa allunyen la possibilitat de presentar un recurs davant del tribunal de garanties per la votació a la Mesa. La mesa d’edat del Parlament va decidir dilluns comptabilitzar els vots de Puig i Carles Puigdemont, i PP i Vox han anunciat recursos. Del seu costat, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va afirmar que l’elecció de Rull com a president del Parlament és un “desafiament” al TC.