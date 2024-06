Rull estudia no nomenar candidat a la investidura per al 25 de juny

El president del Parlament, Josep Rull, va assegurar ahir que respectarà la decisió del líder del PSC, Salvador Illa, i del de Junts, Carles Puigdemont, si no volen presentar-se a la investidura dimarts vinent en cas de no tenir garantits els suports necessaris per ser elegits president de la Generalitat. “No puc forçar ningú a presentar candidatura”, va defensar en una entrevista a RTVE, en la qual va dir que el “rellevant” és que la setmana vinent comenci el compte enrere electoral. En cas que Rull no proposi un candidat a la investidura per dimarts, el termini per investir un president s’esgotaria el 25 d’agost i, si per a aquella data no hi ha cap pacte, es convocarien eleccions automàticament, i els comicis se celebrarien previsiblement en la primera quinzena d’octubre.

Amb tot, Rull va advocar per ser “respectuós” amb la ronda de consultes amb partits que va obrir ahir. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, va traslladar a Rull que en aquest moment “els números no donen, i va advertir que “només tenim dos opcions: o un acord entre PSC, ERC i comuns, o repetició electoral”.El president del Parlament també es va reunir amb la líder de la CUP, Laia Estrada, que va descartar donar suport a Illa i Puigdemont, i a la líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que va condicionar el seu suport a “un model d’estat que controli fronteres per impedir que entrin delinqüents”. Per la seua banda, PP i Vox van traslladar a Rull que “en cap cas” donaran suport a Illa o Puigdemont.Per la seua banda, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va afirmar que és “una anomalia” que Illa i Puigdemont no es presentin ara al debat d’investidura, i va defensar que ho haurien de fer “per respecte a les institucions”.En la mateixa línia, la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va acusar Junts i el PSC d’“irresponsables” i els va demanar que “s’atreveixin” a presentar-s’hi.Tot això el mateix dia en què socialistes i republicans van obrir les negociacions per a la investidura amb una primera reunió de cara a la investidura, amb el debat sobre un possible finançament singular per a Catalunya com a teló de fons. Mentre ERC adverteix que sense aquesta iniciativa serà “molt difícil” donar suport a Illa, el secretari general de Junts, Jordi Turull, va advertir va avisar el PSOE que les negociacions per a un nou finançament estan vinculades als suports de la formació als Pressupostos Generals de l’Estat, no a la investidura.

Moncloa emmarca el nou model de finançament en l’Estatut

La portaveu del Govern espanyol, Pilar Alegría, va assegurar ahir que les negociacions per al nou model de finançament es duran a terme dins de la Constitució i de l’Estatut. A més, va afirmar que l’Executiu central mai ha plantejat un model de concert econòmic per a Catalunya, que suposaria abandonar el règim comú de les comunitats autònomes, i va insistir que és compatible un finançament singular per a aquest territori amb una negociació multilateral amb la resta. En aquest sentit, va reiterar que és “perfectament compatible” una negociació sobre “finançament singular” amb la negociació “multilateral” amb la resta de comunitats autònomes per acordar un sistema de finançament que porta caducat des del 2014.En aquest escenari, fonts de la Moncloa confien que Esquerra aparqui les posicions de màxims i plantegi demandes “viables”, i va recordar que han de comptar amb el suport dels socis d’investidura perquè aquesta eventual reforma prosperi al Congrés. Les mateixes fonts apunten que Hisenda no té intenció de convocar un Consell de Política Fiscal i Financera per debatre la reforma fins que el PP no plantegi una proposta pròpia.

El PP acusa Sánchez de voler “comprar” la presidència d’Illa

El portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, ha acusat el PSOE d’estar tractant de “comprar la investidura” del seu candidat a la Generalitat, Salvador Illa, mercadejant voluntats “una vegada més” a canvi de “trencar el criteri d’igualtat de tots els espanyols”. En una entrevista a Telecinco, va acusar el president espanyol, Pedro Sánchez, d’anteposar “el seu interès propi a l’interès general”, i va advertir que res no indica que ara “pugui fer res diferent” després de suggerir un “finançament singular” per a Catalunya.A més, les comunitats autònomes governades pel PP han demanat per carta a la vicepresidenta primera del Govern espanyol, María Jesús Montero, la convocatòria immediata del Consell de Política Fiscal i Financera per tractar “de forma multilateral” el finançament autonòmic i “sense privilegis per a cap territori”.Les crítiques sobre el possible finançament singular no només van arribar des del PP, ja que Compromís i la Chunta Aragonesista, que sumen tres dels 26 diputats de Sumar al Congrés, han amenaçat de retirar el suport parlamentari al Govern central si la millora del sistema només s’aplica a Catalunya.