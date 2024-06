Le Senne s'aferra a la presidència del Parlament balear entre dures crítiques

El president del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), es nega a dimitir després d’haver arrancat dimarts durant el ple una fotografia de víctimes del franquisme de l’ordinador d’una vicepresidenta de la Cambra. Ahir va justificar aquestes accions i, després d’assegurar que les imatges en qüestió eren “clarament partidistes”, es va declarar víctima d’una “campanya d’assetjament, insults i amenaces”. El president del Parlament balear va explicar que, davant l’exhibició de fotos de víctimes del franquisme de les seues companyes de la Mesa, havia decidit inicialment “deixar passar la infracció”, però va canviar d’actitud perquè “creixien les queixes per part de nombrosos diputats de diferents grups per la falta de respecte”. L’incident, pel qual els partits de l’esquerra reclamen la dimissió de Le Senne, es va produir durant el debat de la derogació de la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics, proposada per Vox i presa en consideració amb el suport del PP.

Després d’aquests fets, la vicepresidenta primera del Govern espanyol, María Jesús Montero, va afirmar que l’Executiu estudia mesures legals per actuar contra Le Senne. “Sens dubte està absolutament fora de lloc, és incomprensible, cruel, diria jo”, va subratllar.En la mateixa línia, el ministre per a la Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, va detallar que des del Govern central estan estudiant “si ens trobem davant d’un acte d’odi o enaltiment del franquisme”.Mentrestant, els partits de l’oposició al Parlament balear van insistir ahir a criticar l’actuació de Le Senne, i van responsabilitzar el PP d’impedir que es tramiti una moció per apartar-lo del càrrec per “negligència notòria i greu” durant el ple de dimarts.