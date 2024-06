Rull activa el compte enrere electoral al no postular-se cap candidat a la investidura

El president del Parlament, Josep Rull, va anunciar ahir que cap candidat a presidir la Generalitat no s’ha postulat per al debat d’investidura al no comptar en aquest moment amb els suports necessaris per ser investit, per la qual cosa va decidir convocar un ple dimecres vinent en què dictarà una resolució per activar un compte enrere de dos mesos perquè hi hagi una investidura. Aquest termini és clau, ja que, si abans del dia 26 d’agost no s’ha elegit un president, automàticament es convocaran noves eleccions i, segons aquest calendari, els comicis se celebrarien previsiblement la primera quinzena d’octubre. Així ho va anunciar Rull després que hagi acabat la ronda de contactes amb els grups parlamentaris de cara a la investidura, i en la qual els líders del PSC i Junts, Salvador Illa i Carles Puigdemont, li han demanat més temps per negociar. El president del Parlament, que dimarts havia assegurat que no “forçarà ningú” a presentar-se a la investidura, va confiar en la “capacitat de construir consensos” dels grups per evitar la repetició. En una entrevista al 3/24 va afirmar que ara per ara la majoria “més operativa” per a una investidura és “similar” a la de la Mesa del Parlament, de tall sobiranista. En el ple de dimecres, els grups parlamentaris disposaran de cinc minuts cada un per exposar les seues posicions, però no hi haurà torn de rèplica.

La portaveu d’ERC al Parlament, la lleidatana Marta Vilalta, va titllar d’“inaudit i irresponsable” que ni Illa ni Puigdemont no es presentin a la investidura, i va assegurar que es tracta d’una “falta de respecte” a les institucions i a la ciutadania. Per la seua part, la secretària general dels republicans, Marta Rovira, va advertir PSC i Junts que si no es “mouen” hi haurà repetició electoral, i va assegurar que Esquerra està preparada per a aquest escenari. En aquest sentit, va assegurar que ja té “al cap” el candidat d’ERC en cas de noves eleccions, tot i que va evitar dir de qui es tracta. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, va recolzar la decisió de Rull i va defensar no fer un ple d’investidura si el candidat no compta encara amb els suports.

Junts diu que Puigdemont vol presentar-se, “però no ara”

Junts va comunicar ahir al president del Parlament, Josep Rull, que “tenen intenció d’anar a la investidura, però no ara”. El president dels juntaires a la Cambra, Albert Batet, va insistir a defensar que l’expresident Carles Puigdemont té més opcions de ser president que el líder del PSC, Salvador Illa, i va subratllar que el pacte entre Junts, ERC i la CUP per constituir la Mesa prova que hi ha “una majoria de 59 diputats, que és més dels 48 que sumen PSC i comuns”. Batet va reafirmar el “compromís” que Puigdemont tornarà per al debat d’investidura, però no va aclarir què passarà si no es fa aquest ple.

Illa insisteix que vol “més temps” i descarta abstenir-se en el debat

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, va informar Josep Rull que necessita “més temps” per buscar suports per a la investidura i per poder articular una majoria “progressista”. El líder dels socialistes va defensar que no vol “posar pressa a ningú” i va detallar que no es marca cap calendari més enllà del límit legal per a la investidura. D’altra banda, també va advertir Rull que “en cap cas” el seu grup parlamentari s’abstindrà en la investidura de cap altre candidat. En qualsevol cas, el líder dels socialistes va assegurar que no contempla l’escenari de repetició electoral.

Aragonès, Rovira i Talarn firmen l’escrit per la renovació d’ERC

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, i el president del Govern en funcions, Pere Aragonès, han firmat el manifest d’ERC que demana una “renovació de la cúpula” del partit. També ho han fet lleidatans com el president de la Diputació, Joan Talarn, o l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, que s’afegeixen així als més de 740 militants que han firmat el text.Així mateix, l’expresident d’ERC Oriol Junqueras va defensar que al partit “no sobra ningú” i va afirmar que “els draps, siguin bruts o nets, sempre és millor rentar-los i estendre’ls a casa”.