El 43% de l'executiva d'ERC recolza el manifest per “renovar” el partit

El 43 per cent dels membres de l’Executiva Nacional d’ERC ha recolzat el manifest Reactivem l’Esquerra Nacional, que defensa dur a terme una “renovació general de la cúpula dirigent” de la formació i el mateix partit després dels resultats de les últimes conteses electorals.

El text compta fins a la data amb el suport de 904 militants, i entre ells destaquen el president del Govern en funcions, Pere Aragonès, i la secretària general del partit, Marta Rovira. Entre els signants hi ha deu dels dotze consellers que tenen carnet del partit, i els titulars d’Interior i Educació, Joan Ignasi Elena i Anna Simón, són els únics que no s’hi han sumat. També figuren lleidatans com el president de la Diputació, Joan Talarn, l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, o la delegada territorial del Govern, Montse Bergés, entre d’altres.Els signants demanen obrir una nova etapa esperançadora mitjançant “la reflexió profunda i l’entrada d’aire fresc a ERC”, que ho veuen imprescindible, per la qual cosa situa el Congrés Nacional del partit previst per al dia 30 de novembre com una finestra d’oportunitat per culminar aquests canvis.El debat al si d’ERC arriba en un moment marcat també per les negociacions per a la investidura del pròxim president de la Generalitat. La portaveu dels republicans, Raquel Sans, va advertir el líder del PSC, Salvador Illa, que necessita el seu suport si vol ser investit, i va subratllar que “si la seua proposta no és bona, la nostra militància no l’acceptarà”. ERC insisteix en el finançament singular per a Catalunya.D’altra banda, l’expresident Artur Mas va proposar impulsar una llista independentista conjunta en el cas d’una repetició electoral a Catalunya.