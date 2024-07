Dos germanes se suïciden abans de ser desnonades a Barcelona

Dos germanes de 54 i 64 anys es van suïcidar ahir precipitant-se al buit per un pati interior hores abans de ser desnonades del seu domicili ubicat al carrer Navas de Tolosa del barri de Sant Andreu de Barcelona.

La demanda de desnonament es va produir per un propietari particular el maig del 2023, i en el moment de la presentació de la demanda, la part demandada –que era una tercera sotsarrendatària– portava des del mes de març del 2021 sense fer cap pagament, acumulant en el moment que es va presentar la demanda un deute de més de 9.000 euros.“El procediment es tramita en rebel·lia al no personar-se ningú en la causa i es dicta execució de la sentència el mes de gener del 2024, fixant per a aquest dilluns la data de llançament”, van explicar fonts judicials.Les dos dones van deixar de pagar el lloguer el 2021, just quan va morir la seua mare després de contreure la covid, la qual cosa ahir feia presumir entre els veïns del barri que la pensionista era l’única amb ingressos a la casa i amb la seua mort ningú no va tornar a pagar el lloguer.El cas era desconegut per les ONG d’ajuda a l’habitatge, amb les quals mai no es van posar en contacte, però també per a la gent del barri, ja que les germanes no semblaven haver compartit amb ningú la situació que les va portar a posar fi a les seues vides.Núria, la gran de les dos, era l’única que sortia de casa, per fer encàrrecs i anar a comprar, i era també l’única que tenia nom propi per als veïns, ja que feia “anys que la més jove no sortia al carrer”, van assegurar.Les fonts judicials van detallar que, en aquest cas, no hi havia cap informe de vulnerabilitat de les dos víctimes per impossibilitat de fer-lo per part dels serveis corresponents de l’ajuntament de Barcelona, ja que van intentar contactar amb elles diverses vegades sense aconseguir-ho. D’altra banda, fonts del consistori van explicar que fins i tot “van deixar missatges”, però mai van poder contactar amb els inquilins i malgrat no obtenir resposta la intenció dels professionals era assistir al llançament d’ahir, programat per a les 11 del matí.