Mor la menor que va resultar ferida crítica en l'accident entre un cotxe i un camió a Santa Cristina d'Aro

La menor que va resultar ferida crítica en l'accident entre un cotxe i un camió a Santa Cristina d'Aro ha mort a l'hospital Trueta de Girona aquest dimecres al migdia. Els fets van passar pels volts de tres quarts de cinc de la tarda al quilòmetre 4,4 de la C-65 quan, per causes que encara s'estan investigant, es va produir una col·lisió per encalç entre un camió i un turisme que estava aturat al voral. Com a conseqüència de l'accident, les quatre ocupants del cotxe, dues dones i dues menors, van resultar ferides de diversa consideració i van haver de ser evacuades al Trueta. La menor que va quedar crítica va haver de ser traslladada en un helicòpter medicalitzat.