L'exdirector del comunicació d'ERC no accepta la culpa dels cartells dels Maragall i es defensarà "per via judicial"

L'exdirector de comunicació d'ERC, Tolo Moya, ha explicat en un comunicat que no accepta que se li vulgui carregar a ell el cas dels cartells dels Maragall i ha anunciat que es defensarà "per via judicial". Després d'haver estat demandat pel partit i cessat com a assessor a la Diputació de Barcelona sota la sospita de la formació que ha filtrat uns àudios en què membres de la cúpula discutien com minimitzar l'impacte del cas, Moya ha acusat ERC de situar-lo com a cap de la trama des de l'inici "sense aportar cap mena de prova" i ha assegurat que no permetrà que se l'acusi de res del que no és "responsable". En canvi, sí accepta "de manera formal" el cessament perquè no se sent "identificat" amb la manera de fer de la direcció actual d'ERC.

Moya també acusa la formació d'haver anat canviant la versió dels fets a mesura que se n'han anat coneixent més detalls i d'haver "mentit" sobre "el coneixement i l'encobriment del cas de manera reiterada".

L'exdirector de comunicació d'ERC afirma, a més, que el seu cessament "demostra una vegada més ser una mesura desesperada per silenciar qui formalment, i des de dins, ha demanat que es continuïn investigant els fets per arribar a tota la veritat".

Al comunicat Moya també ha volgut distingir entre el partit i "la manera de fer de gent que, des de la seva posició, es creu amb el poder d'actuar de manera deliberada sense cap mena de moral contra qualsevol persona, inclús contra els seus companys de partit".

Per tot plegat, afirma que no permetrà que se l'acusi de res del que no és "responsable" i assegura que junt amb el seu advocat continuarà treballant perquè els fets s'esclareixin, "ara per via judicial".