Una fallada de Microsoft provoca incidències a nivell global en aerolínies, bancs o mitjans

Un error amb el sistema de Microsoft a nivell global està provocant problemes en nombroses empreses, entre elles del sector aeri, financer, mitjans de comunicació, així com en altres indústries.

Segons recull Downdetector, un lloc web que monitora les interrupcions, des de la passada nit s’estan registrant pics sobtats d’incidències en diferents llocs web que inclouen aplicacions de Microsoft.

Uns problemes que van començar a detectar-se als Estats Units i que s’han anat estenent a diferents parts del món.

Desde Microsoft Azure, la plataforma de computació al núvol per administrar aplicacions i serveis, han confirmat en xarxes socials que s’estaven registrant problemes i que estaven investigant i treballant en la seua resolució.

Aquesta interrupció del software vinculat als sistemes de Microsoft ha provocat que, en el cas d’Espanya, s’estiguin produint alteracions en els sistemes d’Aena i als aeroports de la xarxa, el que ja avisen que podria provocar retards

Mentrestant, les operacions s’estan desenvolupant amb els sistemes manuals, segons indica Aena i confirmen aerolínies com Iberia.

A causa dels problemes en els serveis al núvol a la regió central dels Estats Units, aquesta passada nit l’aerolínia de baix cost nord-americà Frontier Airlines ha informat de la cancel·lació de diversos vols i la suspensió temporal d’operacions davant dels problemes en les reserva, la 'facturació', l’accés a la targeta d’embarcament.

No obstant, fa un parell d’hores l’aerolínia va anunciar a la xarxa social X que els seus sistemes s’estaven normalitzant gradualment i que estaven en procés de reprendre les operacions de vol.

Aquesta incidència en el sistema informàtic coincideix amb la temporada estival, un període de gran afluència als aeroports espanyols.