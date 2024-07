La negociació entre ERC i PSC per a la investidura entra en la recta final

El mes de juliol, el termini que va donar de marge ERC per explorar un eventual pacte amb el PSC que porti Salvador Illa a la presidència de la Generalitat, està a punt d’arribar al seu final sense que, de moment, les converses entre els dos bàndols hagin donat resultats. Els socialistes, que es veuen com l’única opció possible per presidir el Govern, han volgut portar amb discreció i calma els seus contactes amb els republicans, a qui han recordat en diverses ocasions que el marge per evitar una repetició electoral acaba el 26 d’agost.

Durant els dos mesos que han passat des de les eleccions han acompanyat les negociacions per intentar lligar l’imprescindible suport dels 20 diputats republicans amb petits detalls com el suport del PSC a reformar el reglament del Parlament per permetre el vot dels diputats a l’estranger. Dijous també es va fer un pas més a la densa carpeta de Rodalies i es va anunciar que el traspàs s’iniciarà l’any 2025. Tanmateix, ERC n’espera més.Fa dies que els republicans adverteixen el PSC de la necessitat d’“intensificar” les negociacions si vol aconseguir un pacte d’investidura i han deixat clar que “la seua prioritat” és “la carpeta del finançament”. I és que per a ERC, el punt de partida d’aquest acord ha de ser la sortida de Catalunya del règim comú de finançament autonòmic perquè l’Agència Tributària Catalana pugui recaptar i gestionar tots els impostos que es generen al territori. En altres paraules, un concert econòmic similar al que gaudeixen el País Basc i Navarra. Així mateix, descarten la creació del consorci tributari participat pel Govern espanyol i la Generalitat que preveu l’Estatut, la proposta defensada pel PSC.La tornada de la secretària general d’Esquerra, Marta Rovira, que s’ha posat al capdavant de les negociacions, podria facilitar la negociació, però val a recordar que qualsevol acord que pugui assolir-se haurà de passar també el dur filtre de les bases del partit, que actualment es troba dividit i sumit en una forta crisi interna entre els partidaris de Rovira i els de Junqueras.L’accelerament que ERC reclama al PSC contrasta amb els contactes que també està mantenint amb Junts. Aritmèticament, una presidència de Carles Puigdemont seria impossible sense l’abstenció dels socialistes, que ja han negat concedir-li, per la qual cosa la votació seria inevitablement fallida. Per aquesta raó, segons els republicans, aquests partits estan servint per refer ponts entre l’independentisme, però no per negociar una investidura, ja que sobre la taula, segons fonts republicanes, no s’ha posat ni un programa de govern ni tampoc polítiques concretes.

Puigdemont veu “imprescindible” el suport del Consell de la República

L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va afirmar ahir que l’acompanyament del Consell de la República, que ell mateix lidera, és “imprescindible” en la seua tornada a Catalunya. Ho va dir durant la intervenció al ple que l’entitat va portar a terme ahir a porta tancada a Elna, a la Catalunya Nord, on es va presentar el programa de govern fins a l’any 2026. El també líder de Junts va acabar la reunió amb un discurs sobre el seu retorn i els possibles escenaris en els quals pot derivar, tractant la possibilitat de la seua detenció i com l’afrontarà si és el cas. En aquest sentit, va assenyalar que, passi el que passi, “l’objectiu de la institució republicana no canviarà” i va recalcar quin ha de ser el paper dels Consells Locals. El vicepresident del Consell, Toni Comín, va ser qui va presentar el nou pla de govern.